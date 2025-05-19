Российские военные в ночь на 19 мая атаковали Украину, применив 112 беспилотников, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Украинские силы ПВО сбили 76 дронов, еще 35 «локационно потеряны» и упали без негативных последствий. По данным ВСУ, в результате атаки пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области.

Власти Сумской области сообщили, что в результате атаки ранены два человека в Шосткинской общине, в том числе 44-летний охранник предприятия, повреждены четыре жилых дома. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что под удар также попала Конотопская община, произошли пожары в нежилых зданиях.

Минобороны РФ заявило, что за ночь сбило 35 украинских беспилотников, в том числе 26 дронов над территорией аннексированного Крыма, восемь — над Брянской областью, один — над Белгородской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 19 мая в городе Шебекино в результате атаки украинского дрона по автомобилю погибла одна местная жительница. Еще женщина, находившаяся в машине, госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

В ночь на 18 мая войска РФ провели крупнейшую атаку беспилотников с начала полномасштабной войны, запустив по украинской территории 273 дрона разных типов.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры делегаций России и Украины. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что 19 мая проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля подтвердила, что разговор состоится в 17:00 по московскому времени. После беседы с президентом РФ Трамп намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и «разными членами НАТО».

Подробнее об атаке читайте в хронике «Медузы»

Война Тысяча сто восьмидесятый день. Через сутки после переговоров в Стамбуле российские войска запустили по Украине рекордное число дронов за одну ночь

Подробнее об атаке читайте в хронике «Медузы»

Война Тысяча сто восьмидесятый день. Через сутки после переговоров в Стамбуле российские войска запустили по Украине рекордное число дронов за одну ночь