Война Тысяча сто восьмидесятый день. Через сутки после переговоров в Стамбуле российские войска запустили по Украине рекордное число дронов за одну ночь

Тело мирной жительницы, погибшей в результате атаки российских беспилотников на Киев и область в ночь на 18 мая Ukrainian State Emergency Service / AFP

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Украина

Российские войска запустили рекордное с начала войны число беспилотников за одну атаку

Через сутки после встречи делегаций России и Украины в Стамбуле российские войска в ночь на 18 мая провели крупнейшую атаку беспилотников с начала полномасштабной войны, запустив по украинской территории 273 дрона разных типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В Обуховском районе Киева погибла 28-летняя женщина, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник. Пострадала и ее семья: четырехлетний сын с осколочными ранениями доставлен в больницу, также госпитализированы его 59-летний дедушка и 61-летняя бабушка, уточнил Калашник. В Фастовском районе Киева в результате атаки разрушены складские помещения и хозяйственное здание, повреждены два частных дома. По словам Калашника, Киев и область атаковали более 150 беспилотников.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 88 ударных дронов из 273 были сбиты, а 128 «беспилотников-имитаторов» были «локационно потеряны» без негативных последствий. Кроме Киевской области, атаке также подверглись Днепропетровская и Донецкая области.

Предыдущая сопоставимая по масштабу атака произошла 23 февраля 2025 года, накануне третьей годовщины войны — тогда российские войска запустили рекордные на тот момент 267 беспилотников за одну ночь.

Война глазами читателей «Медузы»

Василий (ЕС, ранее — Москва). С самого начала войны я не перестаю задаваться вопросом: «Что я могу сделать, чтобы все исправить, чтобы остановить войну, чтобы перестали умирать люди, чтобы Россия стала свободной страной?» И не нахожу ответа. Но думаю, что нужно продолжать жить. Жизнь ведь продолжается, и я ее живу от первого лица. Будет обидно прожить ее в отчаянии и злобе до самого конца.

Да, я не смогу подойти и всыпать всем причастным к этой войне за все невинно загубленные жизни и слезы, хотя и очень хочется. И все же, наверное, кое-что я сделать еще могу — не становиться тем, кого из меня пытается сделать путинская пропаганда, и не быть тем, кем меня пытается показать пропаганда украинская.

Последние письма в «Медузу» от россиян — это мрак какой-то. Мне бы очень хотелось приободрить моих соотечественников — добрых людей, не поддерживающих и его страшную войну. Вы — сверхлюди! Сохранить человечность в то время, когда людоедство активно пропагандируется как норма — это самое главное в наше мрачное время. Оставайтесь, пожалуйста, людьми — открытыми, добрыми, мирными. Помните, пожалуйста, что Россия — это вы, и что путин когда-нибудь кончится, а Россия — как была сотни лет до путина, так и еще будет. И если мы с Вами сохраним добро и человечность в нас самих, то есть шанс, что и Россия тоже будет добрее и человечнее.

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