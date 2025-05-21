The New York Times: Трамп сказал Зеленскому, что Россия и Украина должны сами договориться о завершении войны

Президент США Дональд Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам стран Европы, что Москва и Киев должны самостоятельно найти решение, которое позволит завершить войну, написала 20 мая газета The New York Times, ссылаясь на источники. Трамп заявил об этом после того, как провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая.

The New York Times сделала вывод, что Трамп, похоже, выходит из безрезультатных переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной.

Шесть чиновников, знакомых с ходом обсуждения, сообщили NYT на условиях анонимности, что Трамп отказался от своих собственных угроз, что США присоединятся к европейским санкциям в отношении России. Высокопоставленный европейский чиновник сказал, что Трамп, вероятно, никогда не был заинтересован в том, чтобы присоединиться к санкциям в случае, если Россия откажется прекратить огонь.

Неназванный чиновник Белого дома заявил изданию, что дополнительные санкции США против России помешают развитию бизнеса, а Трамп хочет максимально расширить экономические возможности для американцев.

Как отмечает издание, Трамп заинтересован в том, чтобы заключать деловые сделки с Россией. По словам источников, Путин во время телефонных переговоров с Трампом в основном говорил о потенциальных экономических соглашениях между Россией и США.

По выражению The New York Times, сейчас Европа движется к новым санкциям в отношении России, а США стремятся наладить более тесные отношения с Россией. «Это именно тот раскол внутри НАТО, который Путин стремился создать и использовать в своих интересах на протяжении двух десятилетий», — считает газета.

Дональд Трамп 19 мая провел третий телефонный разговор с Владимиром Путиным после того, как вновь стал президентом США. После беседы Трамп написал в соцсетях, что Украина и Россия сами обсудят условия мирного соглашения, «потому что им известны детали переговоров, о которых не будет знать никто другой».

После разговора с Путиным Трамп созвонился с лидерами Украины и стран Европы. По данным Axios, Трамп сообщил, что Путин «согласился на переговоры», но США не будут в них участвовать, как и вводить санкции против России. По информации Financial Times, европейских лидеров «ошеломили» договоренности президентов России и США.

В последние месяцы Дональд Трамп угрожал ввести пошлины и санкции в отношении России, если она откажется от 30-дневного прекращения огня, на котором настаивали США. Трамп также говорил, что завершение российско-украинской войны возможно только после того, как он встретится с Путиным.

Дональд Трамп публично не говорил о том, что США выходят из переговоров по урегулированию российско-украинской войны. После разговора с Путиным он заявил, что у него есть «красная линия», после пересечения которой США выйдут из переговоров, о какой линии шла речь, он говорить отказался.

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