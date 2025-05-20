Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что выступает против новых санкций в отношении России. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники.

Беседа Трампа с европейскими лидерами состоялась после его телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. По словам собеседников Axios, они надеялись услышать, что Путин согласился на прекращение огня или о решении США ввести санкции за отказ сделать это. Вместо этого Трамп сказал, что Путин «согласился на переговоры», отметил, что США не будут в них участвовать, и выступил против идеи введения санкций «в настоящее время».

По словам собеседников Axios, некоторые лидеры казались «удивленными» и «шокированными» в ходе разговора. Когда Трамп сказал европейским лидерам и Зеленскому, что Путин согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня, «наступило несколько секунд озадаченного молчания», пишет издание. После этого Зеленский отметил, что Путин ранее согласился на переговоры, первый раунд которых состоялся 16 мая в Стамбуле. На это Трамп не дал прямого ответа, сообщают источники Axios.

Некоторые европейские лидеры во время телефонного разговора спрашивали о возможных санкциях США против России, на что Трамп ответил, что не считает это хорошей идеей, подчеркнув, что, по его мнению, Путин хочет заключить сделку.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелония спросила, почему не может быть прекращения огня как минимум на две недели перед переговорами. В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц спросил у Трампа, на какие уступки готова пойти Россия.

Трамп ответил, что Путин представит меморандум со своими условиями прекращения огня и войны в целом. По словам президента США, он попросил Путина представить «что-то, с чем люди могут согласиться», а не предложения, которые будут немедленно отклонены.

Зеленский в ходе разговора отметил, что предыдущие переговоры с Путиным ничего не дали, и подчеркнул, что если Трамп не будет давить, то президент России «не сдвинется с места».

О том, что Трамп после разговора с Путиным созвонился с европейскими лидерами и Зеленским, сообщала ранее Financial Times. По словам источника издания, они были «ошеломлены» описанием договоренностей Путина и Трампа. Собеседник издания не уточнял, что именно в рассказе Трампа ошеломило европейских лидеров. При этом Financial Times отмечала, что публичные заявления Трампа после беседы с Путиным указывают на то, что Вашингтон может отказаться от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.

Позже Трамп заявил, что у него есть «красная линия», после пересечения которой США перестанут подталкивать Москву и Киев к миру. Говоря о Путине, Трамп сказал, что верит в то, что президент РФ хочет завершить войну.