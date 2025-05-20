Трамп заявил, что у него есть «красная линия», после пересечения которой США выйдут из переговоров по Украине. Что это за «линия», он не пояснил

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть «красная линия», после пересечения которой США перестанут подталкивать Москву и Киев к миру. Трамп сказал об этом, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома 19 мая, сообщает Sky News.

Судя по видеозаписи выступления, одна из журналисток спросила, есть ли у Трампа «красная линия», после которой он может отказаться от урегулирования российско-украинской войны. Вот что ответил президент США:

Да, это есть в моей голове, но это не то, что я собираюсь объявлять… Потому что это наша работа. Это не моя война. Я имею в виду, мы ввязались в то, во что не должны были ввязываться… Так что я думаю, что, да, я бы сказал, что у меня есть определенная линия. Но я не хочу говорить, что это за линия. Потому что, по-моему, это еще больше усложнит переговоры.

Во время общения с журналистами Трамп сказал, что у России и Украины есть «хорошие шансы» на мир, отметив, что в этом «замешаны большие эгоисты». Он также добавил: «Это была европейская ситуация, и она должна была оставаться европейской».

Говоря о Владимире Путине, Трамп сказал, что верит в то, что президент РФ хочет завершить войну. «Вся моя жизнь — это сделки, одна большая сделка. И если бы я думал, что президент Путин не хочет покончить с этим, я бы даже не говорил об этом, я бы просто ушел», — добавил Трамп.

Дональд Трамп провел 19 мая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. После этого президент США объявил, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о мире.

Власти США в апреле заявили, что готовы отказаться от участия в переговорах по урегулированию российско-украинской войны, если в ближайшее время не увидят прогресса.

О чем по итогам разговора с Путиным рассказал Трамп

«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о мире. Условия они обсудят сами. Прекрасно поговорили» Трамп — о телефонном разговоре с Путиным

О чем по итогам разговора с Путиным рассказал Трамп

«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о мире. Условия они обсудят сами. Прекрасно поговорили» Трамп — о телефонном разговоре с Путиным