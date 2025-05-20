Украина истекает кровью, Трамп умывает руки, Европа стоит в стороне Политики, эксперты и журналисты подводят итоги телефонного разговора Путина и Трампа

Mandel Ngan / AFP / Scanpix / LETA

19 мая президент США Дональд Трамп около двух часов говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Это был их третий телефонный разговор после возвращения Трампа в Белый дом. Предполагалось, что американский лидер наконец-то убедит Путина согласиться на прекращение огня в Украине — или, в случае отказа, введет новые санкции против России. Ни того, ни другого не случилось. После разговора Путин пообещал представить некий меморандум о мирном урегулировании, а Трамп не стал вспоминать ни о требовании прекратить огонь, ни об угрозе санкций. Вместо этого он фактически заявил, что США выходят из мирного процесса и оставят Россию и Украину договариваться самостоятельно — возможно, в Ватикане, который готов предоставить площадку для этого. Такой результат, очевидно, разочаровал Украину и Европу: по информации Financial Times, европейские лидеры были ошеломлены итогами беседы Трампа и Путина. «Медуза» изучила, что еще о ней пишут политики, эксперты и журналисты.

президент Украины

Для нас всех очень важно, чтобы США не дистанцировались от переговоров и достижения мира, потому что единственный, кто в этом [дистанцировании] заинтересован, — Путин. Если Россия не пойдет на прекращение убийств, если Путин будет выдвигать нереалистичные условия, то это будет означать, что Россия продолжает затягивать войну и заслуживает, чтобы Европа, Америка и весь мир реагировали дополнительными санкциями.

бывший премьер-министр Швеции

Позиция Трампа раньше заключалась в том, чтобы сначала добиться прекращения огня, а затем вести переговоры. Но теперь он фактически принял позицию Путина: сначала переговоры, а затем прекращение огня. Верный рецепт для более долгой войны.

бывший заместитель директора Национальной разведки США

Президент [Трамп], возможно, вообще не пытался оказать давление на Путина. Хорошо, что они говорили два часа, но что в итоге? Путин продолжает выдвигать максималистские требования. Этот разговор трудно воспринимать иначе, как свидетельство того, что Путин получил именно то, чего хотел.

в прошлом — старший офицер американской разведки по России

Пообещав избирателям быструю сделку, Трамп, как заявила пресс-секретарь Белого дома, «устал», а члены его администрации угрожают отказаться от участия в [мирном] процессе. Эта угроза основывается на идее, что война в Украине — это в первую очередь европейская война. Но она не так далека, как кажется Трампу. Долгосрочные цели Путина явно выходят за рамки Украины — он стремится пересмотреть послевоенный порядок в Европе. Для Путина это игра с нулевой суммой: он убежден, что может усилить влияние России лишь за счет ослабления Америки. Трамп стоит перед выбором: дать отпор Кремлю сейчас, в Украине, или позже. Чем дольше США будут ждать, тем выше окажется цена.

старший научный сотрудник Центра Европы и Евразии при

Окончание войны на приемлемых условиях и утверждение наследия Трампа как миротворца все еще возможно. Но для этого он должен придерживаться единственной стратегии, способной принести плоды: ослабление Путина и ведение переговоров с позиции силы. Путин не заинтересован в прочном мире. Все указывает на то, что Кремль делает все возможное, чтобы поддерживать свою военную машину на полях сражений в Украине и готовиться к возможной будущей войне с НАТО. Чем больше Россия получит в Украине, тем вероятнее станет такой сценарий.

обозреватель The Washington Post и научный сотрудник

Если бы Украина прекратила огонь в одностороннем порядке, она была бы уничтожена. Если бы Россия прекратила огонь, война бы закончилась. Но Трамп никогда не произносит эту очевидную истину публично — и, насколько известно, даже в частном порядке. <…> Его неудача в роли миротворца, возможно, не станет фатальной для Украины, но определенно развеивает его претензии на звание мастера великих сделок. Столкнувшись с непреклонностью России, он нарушает главный принцип успешных переговоров: нужно использовать рычаги давления. Путин его дурачит, а Трамп, похоже, этого даже не осознает.

политолог

Кажется, Путин нашел способ предложить Трампу промежуточный результат, не делая реальных уступок. Его идея — согласовать меморандум, рамочный документ, в котором будут изложены принципы и график переговоров. Когда Путин говорит о «принципах», он имеет в виду условия, при которых Россия могла бы согласиться на прекращение огня. По сути, речь идет об условиях перемирия. Его цель — вернуть Украину в процесс, начатый в Стамбуле, и, по-видимому, он заручился поддержкой Трампа. Не исключено, что он согласится на прекращение огня в рамках более широкого урегулирования, которое может включать, например, заморозку военной помощи Украине.

историк

Похоже, Трамп умывает руки. Нет ничего — даже намека на угрозу. Путин празднует. Какой везунчик.

политик

И Трамп, и Путин очень хотят перейти к вопросу о новом мироустройстве, он вызывает у них воодушевление. Но до этого надо перейти огромное, усеянное телами погибших и заминированное украинское поле. <…> Логику продолжения войны можно сломать только логикой отказа от войны. Трамп пытается запустить эту логику, используя свои экономические возможности, как с Украиной, так и с Россией. Каждое такое движение надо приветствовать. Других миротворцев сейчас нет.

Анонимный дипломат из Евросоюза

Он [Трамп] уходит. Поддержка и финансирование Украины, оказание давления на Россию: теперь все это на нас.

корреспондент британского телеканала Sky News в США

Война, которую Дональд Трамп обещал закончить за один день, на деле обернулась той, которую он вообще не смог закончить. США, похоже, отказываются от своего лидерства в переговорном процессе, оставляя воюющие стороны разбираться между собой. Украина никогда не была для Трампа приоритетом. В рамках его геополитических амбиций восстановление отношений с Россией всегда рассматривалось как важный приз — особенно на фоне того, что в роли главного противника он видит Китай. В глобальном контексте Украина для Трампа — лишь второстепенный эпизод. И это заметно.

корреспондент The Wall Street Journal

Переговоры, которых требует Трамп, теперь стали оправданием того, почему он не вводит дополнительные санкции против России и не предоставляет дополнительную помощь Украине. Это двойная победа для Путина. Он не понесет никаких издержек за свои максималистские требования и не будет испытывать давления со стороны США, требующих прекратить бомбардировки украинских городов и убийства украинцев, в то время как бессмысленные переговоры будут тянуться, возможно, годами. Европа, которая две недели назад делала громкие заявления, теперь неловко улыбается в стороне. Украина продолжает истекать кровью в одиночестве.

корреспондент Neue Zuercher Zeitung в США

Дональд Трамп, похоже, не рассматривает введение дополнительных санкций против России. Он считает, что cможет убедить Владимира Путина с помощью экономических стимулов и личного обаяния. В феврале, когда Трамп решил, что Зеленский не стремится к миру, он немедленно приостановил поставки оружия и разведывательной информации Киеву. С тех пор украинский президент выразил готовность к немедленному прекращению огня. Путин же предпочитает вести переговоры, не называя конкретных сроков, и одновременно продолжает боевые действия. Трамп позволяет ему это делать.

корреспондент CNN

Его [Трампа] деловое чутье подсказывает: нет смысла в долгосрочных инвестициях в конфликт с противником, с которым лучше бы договориться. Но никакой «сделки» здесь быть не может. Путин не покупает — он стремится завоевывать. А Трампу нечего продавать, кроме поддержки союзников США. Лидерство Америки десятилетиями строилось на доброте к союзникам, колоссальной мягкой силе и военной гегемонии. Но Трамп видит роль Америки как более скромную. Вероятно, он отступил. А если это так, то США уступили самое важное мирное соглашение с 1940-х годов Ватикану.

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