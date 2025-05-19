После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 19 мая президент США Дональд Трамп созвонился с лидерами Украины, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, а также Еврокомиссии. Они были «ошеломлены» описанием договоренностей Путина и Трампа, сообщил источник Financial Times, знакомый с ходом разговора.

Собеседник издания не уточнил, что именно в рассказе Трампа ошеломило европейских лидеров. При этом Financial Times отмечает, что публичные заявления Трампа после телефонной беседы с Путиным указывают на то, что Вашингтон может отказаться от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.

После общения с Путиным Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры «о прекращении огня и окончании войны» (ранее Украина настаивала на том, чтобы переговоры следовали за прекращением огня) и сами обсудят условия мирной сделки, «потому что им известны детали переговоров, о которых не будет знать никто другой».

После разговора Трампа с европейскими лидерами канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что все участники звонка «подтвердили свою готовность тесно поддерживать Украину на пути к прекращению огня». «Европа усилит давление на Москву посредством санкций. Мы договорились об этом с [Трампом] после его разговора с Путиным», — написал Мерц в соцсети Х.

19 мая Дональд Трамп провел уже третий телефонный разговор с Путиным после своего возвращения на пост президента США. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что беседа прошла в дружеской манере и что ни один из собеседников не хотел «если так можно выразиться, класть трубку». По его словам, о сроках прекращения огня в Украине лидеры РФ и США не говорили.