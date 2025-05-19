Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам о том, как прошел телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Аудиозапись заявления Ушакова опубликовал в своем телеграм-канале корреспондент телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

По словам Ушакова, Путин и Трамп подробно обсудили войну России с Украиной (при этом они не говорили о сроках прекращения огня, пишет ТАСС), а также двусторонние отношения. В частности, они упомянули о подготовке обмена заключенными по формуле девять на девять человек.

Трамп заявил, что видит Россию одним из важнейших партнеров США после того, как «в той или иной степени будет урегулирован украинский конфликт», сказал Ушаков. Он добавил, что лидеры России и США планируют организовать личную встречу, но она должна быть «хорошо и всесторонне подготовлена». Пока дата и место встречи не были названы.

«Президенты договорились, что будут созваниваться по мере необходимости. Трамп сказал: „Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю“. Эта концовка тоже фокусирует характер разговора, который состоялся между лидерами», — сказал Ушаков.

«Я скажу вам, что редко бывают разговоры такой продолжительности, когда оба президента, ни один из них не хотел заканчивать разговор, не хотел, если так можно выразиться, класть трубку», — резюмировал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Это уже третий телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после того, как Трамп повторно вступил в должность президента США. Предыдущие беседы состоялись 12 февраля и 18 марта.

По итогам беседы Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно переговоры о прекращении огня» и будут обсуждать условия мирного договора сами. Путин сообщил, что Москва готова обсуждать с Киевом «меморандум о будущем мирном договоре», «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».