Собянин сообщил, что силы ПВО за ночь сбили более 30 дронов ВСУ, летевших на Москву. Росавиация полностью закрывала московское небо для самолетов

Российские силы противовоздушной обороны сбили 35 украинских беспилотников, летевших на Москву в ночь на 22 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. О последствиях атаки не сообщается.

Также под удар украинских дронов попала Тула, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома, также повреждения получили жилые и нежилые здания. Кроме того, обломки дрона упали возле ФОК «Оружейник» в Туле. Легкие ранения получили два жителя Тулы. Также под удар попал Новомосковск, пишет Baza.

В Минобороны РФ заявили, что в течение ночи силы ПВО сбили 105 украинских дронов, в том числе 35 над территорией московского региона, 10 — над Тульской областью.

В Росавиации сообщили, что ночью вводили ограничения на прием и выпуск самолетов во всех четырех московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в аэропортах Тамбов и Владимир.