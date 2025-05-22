В трех московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 160 рейсов. «Ситуация в аэровокзалах спокойная», — утверждает Росавиация
Как минимум 162 рейса задержаны из-за ограничений в работе аэропортов Московского авиаузла, сообщает транспортная прокуратура региона.
По данным ведомства на 11:00 22 мая, в аэропорту Шереметьево были задержаны 72 рейса, в Домодедово — 71 рейс, во Внуково — 19 рейсов.
Ранее ночью и утром 22 мая Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Москвы и Жуковского. Власти Москвы вторые сутки регулярно сообщают о сбитых беспилотниках в регионе.
Минобороны РФ отчитывалось, что за ночь силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников, из них 35 — над территорией Московской области.
По сведениям Росавиации, 21-22 мая в общей сложности 82 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы. «Практически все они уже приземлились в аэропортах первоначального назначения», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
В телеграм-каналах появлялись сообщения о коллапсах в московских аэропортах. Росавиация это отрицает. «Несмотря на корректировки в расписании, ситуация в аэровокзалах спокойная, массовых скоплений пассажиров — как это пытаются представить некоторые недобросовестные медиа — нет», — говорится в заявлении ведомства.