Как минимум 162 рейса задержаны из-за ограничений в работе аэропортов Московского авиаузла, сообщает транспортная прокуратура региона.

По данным ведомства на 11:00 22 мая, в аэропорту Шереметьево были задержаны 72 рейса, в Домодедово — 71 рейс, во Внуково — 19 рейсов.

Ранее ночью и утром 22 мая Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Москвы и Жуковского. Власти Москвы вторые сутки регулярно сообщают о сбитых беспилотниках в регионе.

Минобороны РФ отчитывалось, что за ночь силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников, из них 35 — над территорией Московской области.

По сведениям Росавиации, 21-22 мая в общей сложности 82 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы. «Практически все они уже приземлились в аэропортах первоначального назначения», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В телеграм-каналах появлялись сообщения о коллапсах в московских аэропортах. Росавиация это отрицает. «Несмотря на корректировки в расписании, ситуация в аэровокзалах спокойная, массовых скоплений пассажиров — как это пытаются представить некоторые недобросовестные медиа — нет», — говорится в заявлении ведомства.

Дроны летят на Москву. Коллапс в аэропортах. Перебои с интернетом Meduza