В Орловской области отключили мобильный интернет на фоне массированных атак украинских беспилотников

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил, что на фоне массированных атак украинских дронов военные решили отключить мобильный интернет в регионе.

«Вооруженными силами Российской Федерации принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи на территории региона. Решение непростое, но необходимое», — сообщил Клычков.

По его словам, в ночь на 22 мая в области уничтожили более 20 беспилотников ВСУ. Минобороны РФ сообщало, что с полуночи до 05:30 по московскому времени средства ПВО уничтожили или перехватили 14 беспилотников в Орловской области. Всего за ночь, по данным ведомства, на территории России сбили 105 дронов.

Глава региона попросил жителей отнестись к ограничениям «с пониманием». «Обеспечение безопасности жителей, предприятий и инфраструктуры важнее всего», — добавил он.

На фоне массированных атак украинских беспилотников 21 мая мобильный интернет отключили также в Тульской, Владимирской и Липецкой областях. Власти объяснили ограничения решениями военных и обеспечением безопасности населения. Также на сбои мобильной связи жаловались жители Московской области и других российских регионов.

Что делать, если отключили интернет

Из-за парада и угрозы дронов интернет в Москве и регионах работает с сильными перебоями. Что делать, если случился шатдаун? Очень короткая инструкция

Что делать, если отключили интернет

Из-за парада и угрозы дронов интернет в Москве и регионах работает с сильными перебоями. Что делать, если случился шатдаун? Очень короткая инструкция