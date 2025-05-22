В Орловской области отключили мобильный интернет на фоне массированных атак украинских беспилотников
Губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил, что на фоне массированных атак украинских дронов военные решили отключить мобильный интернет в регионе.
«Вооруженными силами Российской Федерации принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи на территории региона. Решение непростое, но необходимое», — сообщил Клычков.
По его словам, в ночь на 22 мая в области уничтожили более 20 беспилотников ВСУ. Минобороны РФ сообщало, что с полуночи до 05:30 по московскому времени средства ПВО уничтожили или перехватили 14 беспилотников в Орловской области. Всего за ночь, по данным ведомства, на территории России сбили 105 дронов.
Глава региона попросил жителей отнестись к ограничениям «с пониманием». «Обеспечение безопасности жителей, предприятий и инфраструктуры важнее всего», — добавил он.
На фоне массированных атак украинских беспилотников 21 мая мобильный интернет отключили также в Тульской, Владимирской и Липецкой областях. Власти объяснили ограничения решениями военных и обеспечением безопасности населения. Также на сбои мобильной связи жаловались жители Московской области и других российских регионов.