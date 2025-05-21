В Тульской области «ради безопасности жителей» отключили мобильный интернет. Минобороны РФ заявило, что сбило шесть украинских беспилотников в регионе

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил, что на территории региона днем 21 мая временно отключен мобильный интернет.

Он пояснил, что это решение принято «ради безопасности всех жителей», поскольку «вражеские воздушные атаки не прекращаются». «Безопасность важнее всего. Прошу вас с пониманием относиться к таким мерам», — написал Миляев в своем телеграм-канале.

Чиновник добавил, что стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме.

Ранее в среду об отключении мобильного интернета сообщали власти Липецкой области, ссылаясь на решение военных РФ. Также на сбои мобильной связи жаловались в Московской, Владимирской и других областях центральной части России.

Минобороны РФ в течение дня несколько раз отчитывалось о том, что силы ПВО отражают массированные атаки украинских беспилотников в российских регионах. По данным военного ведомства, с вечера 20 мая до настоящего времени были сбиты как минимум 232 дрона ВСУ. Больше всего беспилотников уничтожены в Орловской, Брянской и Курской областях. В Тульской области, по данным Минобороны РФ, днем 21 мая сбиты шесть дронов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к городу сбиты семь украинских беспилотников. В течение дня Росавиация ограничивала работу московских аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также запрещала полеты в аэропортах Иваново, Владимира и Калуги, Ярославля и Костромы.