В Липецкой области военные отключили мобильный интернет из-за угрозы атаки дронов. На сбои жалуются также в Подмосковье

В ночь на 21 мая военные в Липецкой области временно ограничили работу мобильного интернета «в целях безопасности», сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности. Только за минувшую ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников над различными регионами страны», — написал он.

Артамонов добавил, что доступ к мобильному интернету будет восстановлен, «как только обстановка позволит». Он отметил, что стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме.

Минобороны России сообщило, что ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников — в Брянской, Орловской, Курской, Владимирской, Рязанской и других областях (однако Липецкая область в списке атакованных регионов не фигурирует).

На проблемы с доступом к мобильному интернету также пожаловались жители подмосковной Балашихи и других городов (Королев, Электросталь, Щелково), сообщившие о сбоях в работе всех четырех мобильных операторов — МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Теле2».

В «Билайне» ТАСС и РИА Новости сообщили, что мобильная связь в Подмосковье может работать «с перерывами» по не зависящим от оператора причинам. В «Мегафоне» также заявили о «внешних причинах» сбоев.