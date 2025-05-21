Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку трех дронов на Москву. В трех московских аэропортах приостановили полеты
Российские силы ПВО днем 21 мая отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале, не уточнив, есть ли повреждения или пострадавшие в результате атаки.
Глава подмосковного Домодедово Евгения Хрусталева также заявила, что в районе города работали системы противовоздушной обороны. Позже она сообщила, что обломки беспилотника упали на территории детского сада «Василек». По ее словам, никто не пострадал, детей и воспитателей эвакуировали в подвал здания.
Росавиация объявила о введении временных ограничений на полеты в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Запрет на прием и отправку рейсов действовал около часа.
Ранее также была ограничена работа аэропортов Иваново, Владимира и Калуги, Ярославля и Костромы.
Минобороны РФ ранее отчиталось, что с вечера 20 мая и примерно до полудня среды сбило почти 200 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами. Больше всего дронов средства ПВО зафиксировали в Орловской, Курской и Брянской областях. В Московском регионе, по данным ведомства, сбиты шесть беспилотников ВСУ.