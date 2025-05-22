Россия и Украина обменялись списками пленных на обмен по формуле «1000 на 1000»

Россия передала Украине списки на обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Провел совещание по подготовке обмена. Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен», — говорится в посте Зеленского.

Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы действительно передали наш список. Встречный список из Киева пока не получили. Ждем», — сказал он днем 22 мая на брифинге.

Вскоре заместитель главы украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сказал «РБК-Украине», что Киев подготовил свой список и передал российской стороне.

«Украина передала список на обмен», — заявил он.

Договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» была достигнута между Москвой и Киевом на переговорах в Стамбуле, которые прошли 16 мая.

Представитель парламентской координационной группы по вопросам «военной операции», депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в комментарии РБК говорил, что процесс обмена будет разбит на несколько дней, так как обменять пленных по формуле «1000 на 1000» в один день технически сложно.

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