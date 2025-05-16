Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
Поддержать «Медузу»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Переговоры в Стамбуле завершены. Вот что сказали их участники
Украина: будет обмен пленными. Россия: мы договорились продолжать переговоры. Видео
2 минуты
14:58, 16 мая 2025
В Стамбуле завершились почти двухчасовые переговоры России и Украины — по крайней мере, на этом этапе. По информации нескольких источников, стороны взяли «паузу» и могут возобновить их, но официальных данных на этот счет нет. После встречи к журналистам вышел министр обороны Украины Рустем Умеров, который
анонсировал
скорый обмен пленными в формате «1000 на 1000». Затем
выступил
глава российской делегации Владимир Мединский, по словам которого стороны договорились о нескольких вещах, среди которых, помимо обмена пленными, «видение возможного будущего прекращения огня» каждой из сторон. Он также заявил, что представители российской делегации «удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», однако фон вокруг переговоров нельзя назвать позитивным. Так, украинский нардеп Ярослав Железняк заявил, что они закончились «ничем». А по данным нескольких источников, Россия потребовала от Украины вывода войск из четырех областей, упомянутых в Конституции РФ: это аннексированные ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области.
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам