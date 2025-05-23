Минобороны РФ: 270 военных и 120 мирных жителей вернулись в Россию в первый день обмена пленными с Украиной

В Россию из украинского плена возвращены 270 военнопленных и 120 гражданских лиц. Москва также передала Киеву 270 военных и 120 гражданских в рамках обмена пленными, сообщило Минобороны РФ.

Как отмечается, обмен прошел в рамках договоренностей, достигнутых сторонами в Стамбуле. В ближайшие дни масштабный обмен пленными с Украиной планируется продолжить.

Сейчас возвращенные из плена российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Вскоре их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Украина обмен пока не комментировала.

В ходе переговоров в Стамбуле 16 мая российская и украинская делегация договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Как сообщали источники российский и украинских изданий, обмен начался 23 мая и продлится три дня.