Александр Рюмин / ТАСС / Profimedia

Россия и Украина 2 июня провели второй раунд прямых переговоров в Стамбуле. Встреча продолжалась чуть более часа и прошла в закрытом режиме во дворце Чираган. Как и во время первого раунда, делегацию РФ возглавлял советник президента Владимир Мединский, делегацию Украины — министр обороны Рустем Умеров.

Россия передала свой меморандум об условиях завершения войны турецкой стороне, заявил Мединский. По его словам, документ состоит из двух частей: первая посвящена тому, как достичь «настоящего долгосрочного мира», вторая — какие надо сделать шаги для прекращения огня. Украина его изучает, добавил Мединский. Умеров подтвердил, что РФ передала свой меморандум. Украина возьмет неделю на изучение документа, а потом определится с дальнейшими шагами, добавил он. Свой меморандум Киев передал Москве еще до переговоров.

Что было в украинском меморандуме Агентство Reuters опубликовало полный текст мирных предложений Украины Киев представит их на переговорах в Стамбуле

Какие условия содержит российский документ, достоверно не известно. Украинский чиновник сказал изданию Axios, что позиция РФ осталась неизменной. В частности, Москва требует вывести ВСУ из аннексированных Россией регионов Украины.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко со ссылкой на источники пишет, что российский меморандум состоит из трех частей. «Последние две — вполне приемлемы, и с ними можно работать», — отметил он. Но в первой части содержится требование о выводе войск Украины из аннексированных регионов. «По сути, этот меморандум в таком виде неприемлем и не может быть выполнен», — добавил депутат.

РФ и Украина договорились об обмене пленными и телами погибших. Умеров сообщил, что речь идет об обмене тяжелобольными и тяжелоранеными военнопленными, а также пленными в возрасте от 18 до 25 лет. Мединский назвал обмен «самым крупномасштабным», отметив, что это «гуманитарный жест» с российской стороны. Глава делегации РФ уточнил, что обмен пройдет по формуле «всех на всех». Будут обменяны не менее тысячи человек с каждой стороны.

Кроме того, рассказал Умеров, стороны договорились провести обмен телами погибших в формате «6000 на 6000». Мединский заявил, что на следующей неделе Россия «в одностороннем порядке» передаст украинской стороне шесть тысяч «замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров». «Я не знаю, если у них есть какие-то тела с их стороны, мы тоже примем. Пока этого мы не знаем», — добавил помощник президента РФ.

Также Россия и Украина договорились создать постоянные медицинские комиссии, на основании заключений которых стороны будут, «не дожидаясь больших политических решений», формировать списки на обмен тяжелоранеными бойцами. Такие обмены будут проходить регулярно, заявил Мединский.

Россия предложила прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта — чтобы собрать тела погибших. Мединский назвал это предложение «конкретным», сравнив его с требованиями украинской стороны о прекращении огня «в достаточно общих словах». Он объяснил его жарой и «санитарной ситуацией в серой зоне». «Мы хотим создать возможность, тем более, что российская армия наступает, соответственно, их [Украины] солдат в этой серой зоне на поле больше. Мы хотим создать условия, чтобы тела погибших были собраны и тут же на месте быстро переданы для захоронения по-христиански противной стороне», — сказал он. По словам главы российской делегации, украинские военные пообещали рассмотреть это предложение в ближайшее время.

В украинской делегации заявили, что Россия отвергла ее предложение о безоговорочном прекращении огня и о более активном участии США в переговорах. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал провести трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Трамп говорил, что готов участвовать в таких переговорах.

Делегация Украины передала российской стороне список сотен украинских детей, которых требует вернуть, рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Как утверждает корреспондент The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник, осведомленный с ходом переговоров, Мединский во время встречи в ответ на переданный список якобы сказал: «Не устраивайте представление для бездетных европейских старушек».

В беседе с прессой глава российской делегации подтвердил, что Киев передал Москве список из 339 детей для возвращения. При этом он утверждает, что «на самом деле» таких детей лишь несколько десятков, а РФ их не похищала, а «спасла» и ищет родителей. «Этот список из 339 фамилий еще раз говорит о том, что из темы похищения детей, к сожалению, украинскими властями устроено шоу, ориентированное на сердобольных европейцев», — добавил помощник Путина, призвав прекратить «эту постыдную пиар-компанию». При этом он отметил, что российская делегация довольна итогами второго раунда переговоров с Украиной.

Украина предложила провести еще одну встречу — в период с 20 по 30 июня. По словам Умерова, дальнейшая работа делегаций имеет смысл, если она направлена ​​на встречу лидеров стран. «Мы твердо убеждены, что все ключевые вопросы могут быть решены на уровне лидеров. Встреча между лидерами может пройти с привлечением других лидеров, в частности, президента США», — сказал Умеров. Однако пока неясно, состоится ли третий раунд, на каком уровне, когда и где именно. По данным ТАСС, новая встреча также пройдет в Стамбуле. Источники «Интерфакса» сообщили, что российская делегация 2 июня вернется в Москву.

По итогам встречи не было достигнуто никаких прорывов, следует из заявлений сторон. Об этом также заявил Financial Times высокопоставленный украинский чиновник. «Просто небольшие шаги, как мы и ожидали. Похоже, они разыгрывают перед Трампом картину дипломатии», — добавил он.

Украина и страны Европы не раз обвиняли Москву в затягивании переговоров о завершении войны. Значимым итогом первой встречи в Стамбуле в 2025 году стало возобновление прямых переговоров, прерванных в 2022-м, а также договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».

США угрожали ввести дополнительные санкции против России, а также выйти из переговоров, если не увидят прогресса в них. Трамп, как сообщала американская пресса, «разочарован» и «раздражен» действиями Путина. Публично президент США критиковал массированные удары по Украине, которые российские военные наносили после начала переговоров. При этом, по его словам, Вашингтон не вводит санкции против Москвы, поскольку не хочет сорвать возможное мирное соглашение. Трамп также обещал, что через две недели «даст знать», действительно ли Путин хочет закончить войну.