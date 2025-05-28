Jim Lo Scalzo / Reuters / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп на фоне массированных российских ударов по Украине и отсутствия прогресса в переговорах о завершении войны резко критикует президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что Путин «сошел с ума», «без всякой необходимости убивает множество людей» и «играет с огнем». Путин публично пока никак не ответил. Российские чиновники говорят об «эмоциональной реакции» Трампа — и угрожают ему Третьей мировой войной.

26 мая

↓

Президент США Дональд Трамп: «У меня всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он совершенно сошел с ума! Он без всякой необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. По городам Украины без всякой причины запускают ракеты и беспилотники. Я всегда говорил, что ему нужна вся Украина, а не только ее часть, <…> но <…> это приведет к краху России!».

в тот же день

↓

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия, — это очень важное достижение. Мы действительно признательны американцам и лично президенту Трампу <…>. Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию».

27 мая

↓

Трамп: «Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже давно случились бы очень плохие вещи — и я имею в виду очень плохие. Он играет с огнем!».

в тот же день

↓

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев: «Что касается слов Трампа о том, что Путин „играет с огнем“ и „действительно плохие вещи“ происходят с Россией, я знаю только одну действительно плохую вещь — Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!».

В тот же день

↓

Спецпосланник президента США по Украине и РФ Кит Келлог: «Нагнетать страхи по поводу Третьей мировой войны — неудачный, безответственный комментарий Медведева, неуместный для мировой державы. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и положить конец убийствам. Мы ожидаем получения меморандума России, который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь немедленно».

28 мая

↓

Песков: «Не стал бы комментировать [заявление Трампа о том, что Путин „играет с огнем“]. Понятно, что прикладывающая изрядные усилия для мирного урегулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. И мы еще раз повторяем, признательны за посреднические усилия президента Трампа лично. Вместе с тем, имеется огромное количество нюансов в рамках того, что предстоит обсудить, которыми нельзя жертвовать и которыми ни одна из сторон не будет жертвовать, исходя из своих национальных интересов. Также как у США, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего».

в тот же день

↓

Помощник президента РФ Юрий Ушаков: «Много чего Трамп говорит. Мы все это отслеживаем, но во многом приходим к выводу, что Трампа недостаточно информируют о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния. В частности, не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов. Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем, причем не до конца понимает, что мы бьем исключительно по объектам военной инфраструктуры или по объектам ВПК».

Читайте также

Трамп за время переговоров с Россией чего только не говорил о Путине От угроз и «они готовы к миру» до «Владимир, остановись!» Главные цитаты

Читайте также

Трамп за время переговоров с Россией чего только не говорил о Путине От угроз и «они готовы к миру» до «Владимир, остановись!» Главные цитаты