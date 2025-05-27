Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике действия российского президента Владимира Путина. В своей соцсети Truth Social президент США заявил, что Путин «играет с огнем».

«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже давно случились бы очень плохие вещи — и я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ. Он играет с огнем!» — написал Трамп.

Трамп в последние несколько дней начал достаточно резко высказываться о Путине, чего он не делал раньше. Так, 25 мая, после массированного российского удара по Украине президент США выразил недовольство Путиным, который «убивает много людей». Позже Трамп выразил мнение, что президент России «сошел с ума».

Wall Street Journal 26 мая написал, что Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России уже до конца текущей недели.