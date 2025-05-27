The Wall Street Journal: Трамп рассматривает возможность ввести санкции против России на этой неделе

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант уже на нынешней неделе, то есть до 1 июня, ввести санкции против России, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Трамп все больше разочаровывается медленными темпом мирных переговоров и тем, что президент РФ Владимир Путин продолжает боевые действия.

Один из источников WSJ отметил, что санкции, скорее всего, не будут включать ограничения, направленные против банковской сферы, но обсуждаются «другие варианты, как оказать давление» на Путина, чтобы заставить его пойти на уступки в переговорах, в том числе согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Какие именно санкции обсуждаются, WSJ не уточняет.

При этом собеседники издания говорят, что Трамп устал от мирных переговоров и раздумывает над тем, чтобы выйти из них, если последние действия не сработают.

Дональд Трамп, комментируя массированный российский удар по Украине 25 мая, заявил, что недоволен действиями Владимира Путина, который «убивает много людей». В разговоре с журналистами он отметил, что «безусловно» рассматривает возможность усилить санкции против России. Позже Трамп отметил, что, по его мнению, Путин «совершенно сошел с ума».

В Кремле заявления президента США связали с «эмоциональной перегрузкой» из-за начала «переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия».

Читайте также

Почему переговоры между Украиной и Россией были обречены Отвечает Татьяна Становая (Carnegie Politika)

Читайте также

Почему переговоры между Украиной и Россией были обречены Отвечает Татьяна Становая (Carnegie Politika)