«Это момент, который связан с эмоциональной перегрузкой». В Кремле прокомментировали пост Трампа, который написал, что Путин «сошел с ума»

Пост президента США Дональда Трампа, в котором он раскритиковал Владимира Путина из-за ударов по Украине, связан с «эмоциональной перегрузкой», заявили в Кремле.

«Начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия, — это очень важное достижение. Мы действительно признательны американцам и лично президенту [Дональду] Трампу <…>. Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о реакции Кремля на пост Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Песков добавил, что вместе с тем президент Владимир Путин «принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны».

Комментируя удары по Киеву в последние дни, Песков назвал их ответом на украинские атаки. «Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам, по военным целям», — сказал Песков.

Также он сообщил, что российский проект меморандума украинской стороне пока не передан, работа над ним продолжается. По словам Пескова, это «серьезный документ», который требует «тщательной выверки и подготовки».

В ночь на 25 мая российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и 70 ракет. Reuters оценил это как крупнейшую атаку с начала полномасштабной войны. К вечеру этого дня было известно о 12 погибших и десятках пострадавших. В числе погибших были трое детей из одной семьи.

26 мая Трамп написал пост, в котором раскритиковал и Владимира Путина, и Владимира Зеленского. «Он совершенно сошел с ума! Он без всякой необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. По городам Украины без всякой причины запускают ракеты и беспилотники», — написал Трамп о Путине. Он также заявил, что недоволен высказываниями Зеленского, который «не делает для своей страны ничего хорошего».

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