«Еще одна страшная ночь для Украины» Войска РФ нанесли массированный удар дронами и ракетами по 13 украинским регионам. Погибли не менее 12 человек, более 60 пострадали

В результате массированного российского удара по Украине погибли 12 человек, более 60 получили ранения

Войска РФ в ночь на 25 мая запустили по территории Украины почти 300 дронов и 70 ракет. Под ударом, сообщило ГСЧС Украины, оказались 13 регионов: Киев и Киевская область, а также Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская и Полтавская области.

В Киеве в результате российской атаки пострадали, по данным городской администрации, 11 человек. В Голосеевском районе повреждены общежитие и многоэтажный жилой дом, в Днепровском районе — частный дом, в Шевченковском районе — многоэтажные жилые дома.

В Киевской области, сообщило ГСЧС Украины, погибли четыре человека, 16 жителей, в том числе трое детей, пострадали.

В Житомирской области погибли трое детей. Погибшие — восьмилетний Станислав, 12-летняя Тамара и 17-летний Роман Мартынюк — члены одной семьи, жившие в городе Коростышев и учившиеся в лицее № 1. «Ученики нашего лицея — одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав — больше не придут в свои классы, не сядут за парты, не улыбнутся друзьям. У Ромы через считанные дни должен был быть выпускной — день, которого он ждал с надеждой и мечтами. А у его младших брата и сестры впереди было еще столько первых звонков, экскурсий, праздников, открытий, счастливых моментов детства… Но все это оборвала война», — сообщается на странице учебного заведения в фейсбуке. Их родители, написал в телеграм-канале глава МВД Украины Игорь Клименко, пострадали и находятся в больнице, состояние матери врачи оценивают как тяжелое. Для Мартынюков организован сбор средств. Еще 12 человек в Житомирской области, в том числе один ребенок, пострадали в результате российского удара.

В Хмельницкой области разрушены шесть частных жилых домов, более 20 — повреждены. Погибли четыре человека, пятеро ранены. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

В Николаеве дрон попал в пятиэтажный жилой дом. Под завалами спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1948 года рождения. Пострадали пять человек, в том числе подросток. Из-под завалов спасены две женщины, одну госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Тернополе крылатая ракета, по предварительным данным «Калибр», попала в промышленное предприятие. Возник пожар площадью около 1000 квадратных метров. Люди, по имеющимся данным, не пострадали.

В Черниговской области из-за удара дронов и ракет загорелись склады и нежилые здания. Площадь одного из пожаров достигала 1000 квадратных метров. Данных о жертвах и пострадавших нет.

В Сумской области российские беспилотники ударили по пищевому предприятию в Сумах, повредив кровлю и спровоцировав пожар. Под удар также попал Конотоп. Мэр города Артем Семенихин сообщил, что «разрушен и так разрушенный объект инфраструктуры города».

В Одесской области из-за российской атаки на автостоянке в жилом квартале сгорели 20 автомобилей. Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар и не допустить распространения пламени, сообщило ГСЧС Украины.

В Харькове под ударом оказались три городских района, сообщил мэр Игорь Терехов. В Шевченковском районе повреждены многоквартирные дома, пострадали три человека.

В Днепропетровской области дроны и ракеты, в числе прочего, повредили промышленное предприятие в Павлограде, сообщил глава региона Сергей Лысак. Возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать. О пострадавших данных нет.

«Еще одна страшная ночь для Украины», — заявил глава украинского МВД Игорь Клименко. «Это был комбинированный, безжалостный удар, направленный на гражданских людей. Враг в который раз показал: его цель — страх и смерть», — написал он в своем телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что войска РФ нанесли «сознательные удары по обычным городам», в результате которых были разрушены и повреждены жилые дома.

«Каждый такой террористический российский удар — это достаточная причина для новых санкций против России. Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может уйти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать», — подчеркнул Зеленский. Президент Украины призвал мировых лидеров принять новые санкции в отношении России.

«Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина. Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Санкции точно помогут», — заявил он.

Обновление: Минобороны РФ объявило, что целью массированного удара по Украине были предприятия ВПК. В заявлении военного ведомства утверждается, что удар был нанесен «высокоточным оружием» по предприятиям, выпускающим для ВСУ «компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты», а также по «центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи». «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявило Минобороны РФ.

