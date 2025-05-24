Война Тысяча сто восемьдесят шестой день. Россия нанесла массированный удар по Украине. В ЕС хотят отключить 20 банков РФ от SWIFT

Пожары в Киеве после российской атаки ночью 24 мая 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

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Ночью произошла одна из самых массированных атак по Украине с начала войны. В России накануне грозили «адекватным ответом» на украинские удары

Российские военные в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по территориям Украины баллистическими ракетами и беспилотниками. ВСУ сообщили, что всего украинские территории атаковали 14 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23», а также 250 ударных беспилотников типа «Шахед» и дронов-имитаторов. Шесть ракет и 128 беспилотников удалось сбить, еще 117 дронов были «локационно потеряны» или упали после воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Под ударом оказались Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области. Власти столицы Украины назвали атаку «одной из самых массированных комбинированных атак» на Киев с начала войны. Обломки сбитых ракет и беспилотников упали в нескольких районах города, повредив многоэтажные дома, нежилые здания и инфраструктуру, в том числе торговый центр, а также автомобили.

Поврежденный многоэтажный жилой дом Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA Житель Киева с собакой во дворе дома, поврежденного при атаке РФ Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Квартира, пострадавшая при атаке в ночь на 24 мая Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA Житель Киева рядом со своим автомобилем, поврежденным в результате атаки Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

В результате атаки в Киеве, как сообщили в Национальной полиции Украины, пострадали не менее 15 человек. В Купянском районе Харьковской области в ходе российского авиаудара одна мирная жительница погибла, еще два человека пострадали. В Донецкой области при обстреле Константиновки один человек погиб, трое ранены.

Массированный удар произошел на фоне роста атак украинских беспилотников по российским регионам, а также угроз МИД РФ, что Россия «даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима». Ведомство сослалось на данные Минобороны РФ о том, что с 20 по 23 мая было «зафиксировано кратное увеличение» налетов на российские территории — 788 атак украинских беспилотников. МИД РФ обвинил Украину в попытках сорвать возобновившиеся российско-украинские переговоры и масштабный обмен пленных.

Как отмечает издание «Агентство», интенсивность атак украинских беспилотников возросла после провала переговоров о немедленном перемирии, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, а также самого массированного российского воздушного налета на Украину с начала войны 18 мая. Тогда ВСУ сообщали о 273 беспилотниках, запущенных ВС РФ.

С 19 мая интенсивность российских атак, согласно сводкам ВСУ, снизилась: в понедельник Россия запустила 112 беспилотников, во вторник — 108, в среду — 76, в четверг — 128. Однако с пятницы, 23 мая, произошел резкий рост интенсивности российских ударов по регионам Украины — до 175 беспилотников за ночь.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что за ночь и утро 24 мая средства ПВО сбили более сотни украинских дронов в шести российских регионах. Целями, по данным СМИ и телеграм-каналов, стали завод «Энергия» в Липецкой области, который специализируется на производстве химических источников тока, а также химкомбинат «Азот» в Тульской области, где производят аммиак и азотные удобрения. Тульский губернатор Дмитрий Миляев подтвердил, что атаке беспилотника подверглось одно из предприятий Новомосковска. Там, по его словам, нашли поврежденную емкость с кислотой. В городе также поврежден газопровод. Три человека пострадали в результате атаки на регион.

Bloomberg узнал детали новых санкций ЕС против России. Планируется отключить более 20 российских банков от SWIFT

Евросоюз готовит новые санкции против России с целью усилить давление на Москву и подтолкнуть российские власти к завершению войны, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в планах европейских чиновников отключить более 20 банков (каких именно, не уточняется) от международной платежной системы SWIFT, снизить потолок цен на российскую нефть с текущих 60 долларов до 45 долларов за баррель, а также запретить возобновление работы газопроводов системы «Северный поток».

Инициативу о «Северных потоках», как сообщалось, поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц. Снижение потолка на российскую нефть также обсуждалось на встрече министров финансов и глав центральных банков стран «Большой семерки» ( ), прошедшей в Канаде 22 мая. Однако, судя по тому, что в коммюнике по итогам встречи упоминание о снижении потолка цен на российскую нефть не вошло, странам G7 не удалось договориться. Источники Reuters говорили, США «не убеждены» в необходимости такого решения.

Кроме того, в ЕС собираются ввести новые ограничения на ввоз товаров в Россию на общую сумму в 2,5 миллиарда евро, а также принять санкции против «теневого» флота и Российского фонда прямых инвестиций.

Европейская комиссия, утверждают источники, продолжает обсуждать эти планы со странами — членами блока. Решение о том, когда такие ограничения могут быть введены, пока еще не принято.

Обсуждения проходят на фоне призыва президента США Дональда Трампа к Москве и Киеву провести прямые переговоры о прекращении огня и мирном соглашении. Трамп до сих пор воздерживался от новых санкций против России, хотя и несколько раз угрожал их ввести, а также выйти из процесса по прекращению российско-украинской войны, если не увидит прогресса в переговорах.

Война глазами читателей «Медузы»

Татьяна (Москва). Да, я считаю, что [выходом из переговорного процесса США] предают [Украину]. Экономического давления недостаточно, тем более такого вялого. Падение цен на нефть не отменит ежедневных бомбардировок и смерти украинцев — неважно, на поле ли боя, или своих домах […].

Моральная ответственность — категория сложная. Возложить на себя ответственность за мир страна может только сама, и США это делали — нравятся ли кому-то способы или нет. Все инструменты воздействия у США имеются и имелись. По сути, это единственная страна, которую опасалась Россия. То, что сейчас делает Трамп, не только роняет престиж страны в глазах «свободного и цивилизованного» мира, но и рушит конструкцию противовеса. Трудно представить, как может выстоять Украина против таких двух монстров, как США и Россия в сговоре.

Присутствие США даже в роли модератора переговоров уже бы сковывало Путину руки. Но этого, конечно, мало. За словами и позицией в документе должны стоять реальные дела: политическое давление, экономические санкции, новые союзы под эгидой США, торговые альянсы. США могут и должны подстегнуть Европу, заключая такие союзы. Это была миссия, которую США сами на себя возложили, именно поэтому существовал план Маршалла […].

Сейчас речь идет о том, что двое больших сдали меньшего и просто смотрят, как Украина истекает кровью. Не за деньги, не за чужие завоевания, а за свою землю. Отвратительно. Тем не менее нужно четко очертить, что моральная ответственность за войну, за способы ее ведения, за риторику ненависти и нагнетания милитаризма сейчас полностью лежит на России, на ее руководстве и обществе.

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