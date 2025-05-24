Минобороны РФ сообщило, что более 100 украинских беспилотников атаковали шесть российских регионов. В Тульской области пострадали три человека

Российские средства ПВО ночью и утром 24 мая сбили 104 украинских беспилотника над территориями шести регионов РФ, сообщило Минобороны России.

Так, по данным ведомства, больше всего дронов сбили в Белгородской области — 74 беспилотника. В Брянской области уничтожили 24 дрона, в Курской и Липецкой сбили по два беспилотника, в Воронежской и Тульской — по одному.

Три человека пострадали в результате атаки в Тульской области, рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев. Двое пострадавших госпитализированы, третьему помощь оказали на месте.

На одном из предприятий в Новомосковске, сообщил Миляев, поврежден трубопровод с газом. Там произошел пожар, который уже потушили. В Кимовском районе области обломками сбитых беспилотников повреждены несколько частных домов.

В городе Елец Липецкой области беспилотники упали в промышленной зоне, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его предварительной информации, пострадавших нет.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на очевидцев пишет, что атака в Липецкой области была нацелена на завод «Энергия», который специализируется на производстве химических источников тока. Официально об этом не сообщалось. По данным СМИ, этот же завод беспилотники атаковали 23 мая.

В свою очередь в Новомосковске Тульской области, по данным Astra, атакован химкомбинат «Азот». Предприятие производит аммиак и азотные удобрения.

Обновление. Глава Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил, что атаке беспилотника подверглось одно из предприятий Новомосковска. Там нашли поврежденную емкость с кислотой. «Пробы воздуха показали, что в настоящее время превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует», — добавил губернатор.

Из-за атаки аэропорт Калуги на несколько часов остановил прием и отправку самолетов.