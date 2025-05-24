Российские военные нанесли массированный удар по Киеву ракетами и беспилотниками. Есть пострадавшие 

Обновление. В результате ночной атаки на Киев пострадали 15 человек, сообщила Национальная полиция Украины. По данным ведомства, семеро пострадавших в Соломенском районе города, двое — в Днепровском, пятеро — в Оболонском, еще один — в Голосеевском.

Киев в ночь на 24 мая подвергся комбинированному воздушному удару российских войск, сообщили местные власти. Городская администрация заявила, что это была «одна из самых массированных комбинированных атак» на столицу Украины.

Обломки сбитых баллистических ракет и беспилотников упали в нескольких районах города. По сообщениям, властей речь идет о Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском, Днепровском и Оболонском районах. В городе произошли пожары, повреждены многоэтажные дома, нежилые здания и инфраструктура, торговый центр, а также автомобили.

Взрыв и пожар в Киеве в ходе ночной атаки войск РФ в ночь на 24 мая 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Жительница Киева несет собаку по двору дома, пострадавшего в ходе атаки Alex Babenko / AP / Scanpix / LETA

Поврежденный многоэтажный жилой дом Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Житель Киева рядом со своим автомобилем, повреждены в результате атаки Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о восьми пострадавших в ходе атаки. Госпитализированы два жителя Днепровского района. Еще шестеро получили помощь медиков на месте — в Святошинском районе.

По данным городской администрации один человек пострадал в Голосеевском районе, семеро — в Соломенском, двое — в Днепровском.

В Киевской области в городе Березань спасатели потушили пожар в частном доме, начавшийся в результате ночной атаки. Как сообщила ГСЧС Украины, пострадали два человека.

Всего за ночь войска РФ запустили по Украине 14 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23», а также 250 ударных беспилотников типа «Шахед» и дронов-имитаторов различных типов, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. К утру украинские военные обезвредили 245 беспилотников, а также сбили шесть ракет над Киевом. В результате атаки пострадали Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.

Российскую атаку прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. «С каждым таким обстрелом мир убеждается, что причина затягивания войны в Москве. Украина много раз предлагала прекращение огня — как полное, так и в небе. Все это проигнорировано», — заявил он, призвав оказать давление на Россию.

По его словам, Украина ожидает, что США и Европа и другие партнеры Киева введут новые санкции против РФ. «Только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь, — считает Зеленский.