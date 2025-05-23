«Большая семерка» рассматривает снижение потолка цен на российскую нефть

Потолок цен на российскую нефть может быть снижен, если Москва не согласится прекратить огонь. Такая мера, сообщает Reuters, обсужалась на встрече министров финансов и глав центральных банков стран «Большой семерки» ( ), прошедшей в Канаде.

Сейчас потолок цен на нефть установлен на уровне 60 долларов. Источники Reutets ранее сообщали, что ЕС обсуждает снижение его до 50 долларов. При этом цена российской нефти сорта весной 2025 года опускалась ниже отметки в 50 долларов.

В коммюнике по итогам встречи упоминание о снижении потолка цен на российскую нефть не вошло. По данным источников Reuters, США «не убеждены» в необходимости такого решения.

В документе лишь говорится, что, если усилия по прекращению огня в Украине не увенчаются успехом, страны «Большой семерки» изучат все возможные варианты воздействия на Россию, включая ужесточение санкций.

В части коммюнике, касающейся войны в Украине, также прописано, что российские активы в юрисдикциях стран G7 останутся замороженными до тех пор, пока Москва не закончит войну и не оплатит ущерб, который она нанесла Украине.

Кроме того, в коммюнике сказано, что ни одна страна, помогавшая финансировать полномасштабное российское вторжение, не должна получить выгоду от восстановления Украины после завершения войны. «Это очень важное заявление», — подчеркнула министр финансов Канады Христя Фриланд, назвав его основой коммюнике.

Страны «Большой семерки» и Евросоюз ввели в 2022 году потолок цен на российскую нефть — компаниям запретили перевозить и страховать нефть, купленную у России дороже 60 долларов за баррель. Предполагалось, что эта мера ограничит доходы России от экспорта нефти, не создавая скачка цен на энергоносители на мировом рынке. Китай и Индия не поддержали потолок цен на нефть, и Россия после введения ограничений перенаправила туда около 90% экспорта. Российскую нефть покупателям доставляет так называемый теневой флот, против которого также введены санкции.

Изначально потолок цен на российскую нефть собирались периодически пересматривать, но пока он не менялся.

Читайте также

Нефть дешевеет, экономика замедляется — а рубль все равно остается на уровне 80 за доллар. В чем секрет крепкого курса? И когда доллар опять будет стоить 100 рублей?

Читайте также

Нефть дешевеет, экономика замедляется — а рубль все равно остается на уровне 80 за доллар. В чем секрет крепкого курса? И когда доллар опять будет стоить 100 рублей?