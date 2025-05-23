FT: канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против возобновления работы газопроводов «Северный поток»
Канцлер Германии Фридрих Мерц «активно поддержал» предложенный Евросоюзом запрет на возобновление работы газопроводов «Северный поток» в рамках готовящегося пакета санкций против России, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.
На этой неделе правительство Мерца заявило, что одобрило запрет в рамках предстоящего раунда санкций. По словам собеседников издания, канцлер «стремился подавить любые внутренние дебаты» о возобновлении проекта «Северный поток».
После того, как в марте СМИ сообщили, что российские и американские бизнесмены хотят возобновить работу трубопроводов, соединяющих Россию и Германию, Мерц начал обсуждать с официальными лицами в Берлине и Брюсселе, как этому можно помешать, пишет FT.
Добавление «Северного потока» в санкционный список ЕС «потенциально снимает для него политическую проблему», сказали источники. По их словам, санкции Евросоюза будут направлены на швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG, владеющую газопроводом, и другие компании, которые могут быть использованы для перезапуска и эксплуатации системы.
Три из четырех нитей газопроводов системы «Северный поток» повреждены в результате взрывов, произошедших в сентябре 2022 года в Балтийском море. The Wall Street Journal рассказывала, что операцию по подрыву газопроводов придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров.
В марте 2025-го Bild и Financial Times сообщали, что идет обсуждение перезапуска «Северного потока — 2» с участием американских инвесторов. Издание Politico сообщало, что Белый дом обсуждает снятие санкций с «Северного потока — 2». Глава В США это отрицали.