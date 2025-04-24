В администрации президента США обсуждают возможность снятия санкций с некоторых российских проектов в Европе в области энергетики, в том числе с «Северного потока — 2», сообщило Politico со ссылкой на пять источников, осведомленных о дискуссии.

По данным собеседников издания, за снятие санкций выступает спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, против — Госдеп и министерство энергетики.

Перезапуск «Северного потока — 2», по которому Россия могла бы отправлять газ в Европу, отмечает Politico, позволило бы значительно увеличить поступления в бюджет РФ. Однако непонятно, готовы ли страны Европы, пытающиеся сократить зависимость от российских энергоносителей, возобновить закупки. Однако в любом случае, считает издание, отмена санкций стала бы дипломатической победой России.

Идею снятия санкций с «Северного потока — 2» не поддержал Госдеп и министерство энергетики. После прекращения поставок из России страны Европы закупают, в числе прочего, сжиженный природный газ (СПГ) у США, напоминает издание.

Глава Госдепа США Марко Рубио обсуждение снятия санкций отрицает. В распространенном им заявлении, к которому, как утверждается, присоединился Уиткофф, говорится:

Это ложь. Ни у кого из нас не было никаких разговоров о снятии санкций с России в рамках мирного соглашения с Украиной. Это просто полностью вымышленный и безответственный репортаж Politico, пятиразрядного издания. Если у них есть хоть капля журналистской чести, они полностью опровергнут эту выдумку.

В марте Bild и Financial Times писали, что идет обсуждение перезапуска «Северного потока — 2» с с участием американских инвесторов.

Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока критиковал власти Германии за то, что она занимается строительством «Северного потока — 2» вместе с Россией.

В ночь на 26 сентября 2022 года в Балтийском море произошла серия взрывов на «Северных потоках», в результате которых были повреждены три из четырех нитей газопроводов. The Wall Street Journal рассказывала, что операцию по подрыву газопроводов, по которому российский газ продолжал поступать в Германию, придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров.