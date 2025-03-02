Бывший управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг готовит перезапуск «Северного потока — 2» при поддержке американских инвесторов. В команде президента США Дональда Трампа эту инициативу рассматривают как «стратегический актив», который можно использовать в мирных переговорах по Украине, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным источника FT, один консорциум американских инвесторов составил схему сделки с «Газпромом». Если план перезапуска осуществится, это даст США беспрецедентное влияние на поставки энергоносителей в Европу. В таком случае, как говорит собеседник FT, США могли бы сказать, что «теперь Россия будет надежной, потому что в центре находятся заслуживающие доверия американцы».

Однако для перезапуска необходимо, чтобы США сняли санкции, Россия согласилась возобновить продажи, а Германия открыла доступ к российскому газу любым потенциальным покупателям в Европе. И даже при выполнении этих условий, как говорят бывшие высокопоставленные американские чиновники и западные бизнесмены с опытом инвестирования в Россию, вряд ли одного лишь одобрения Трампа и Путина будет достаточно для запуска газопровода.

«В Европе все еще действуют санкции, и подписание Германией соглашения о восстановлении „Северного потока“ вызвало бы огромные разногласия. До всего этого еще далеко», — говорит один из собеседников FT.

Об инициативе Варнига по привлечению американских инвесторов, как пишет FT, знают некоторые «видные деятели» администрации Трампа. Осведомлен ли о ней сам президент США — не уточняется.

Европейские чиновники узнали о дискуссии по «Северному потоку — 2» в последние недели. Лидеры нескольких европейских стран были обеспокоены и обсуждали этот вопрос, пишет FT.

Варниг заявил, что «не участвовал ни в каких обсуждениях с американскими политиками или бизнесменами», добавив, что «следовал правилам» как лицо, находящееся под санкциями США. «Газпром» отказался от комментариев.

Варниг был близким другом Владимира Путина еще с 1990-х годов. В 2015 году Варниг вместе с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель открывал газопровод «Северный поток — 1». Однако после вторжения российских войск в Украину в 2022 году Варниг назвал это «неописуемой ошибкой» и вышел из состава советов директоров «Роснефти» и «Транснефти». В марте 2023 года Маттиас Варниг покинул пост генерального директора компании Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока — 2».

22 февраля 2022 года, после того, как Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2» (он так и не был введен в эксплуатацию), а на следующий день президент США Джо Байден ввел санкции в отношении оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG. С тех пор процедура банкротства компании несколько раз откладывалась. В январе 2025 года компания вновь получила отсрочку в процедуре банкротства как минимум на четыре месяца.

В ночь на 26 сентября 2022 года в Балтийском море произошла серия взрывов на «Северных потоках», в результате которых были повреждены три из четырех нитей газопроводов. The Wall Street Journal рассказывала, что операцию по подрыву газопроводов, по которому российский газ продолжал поступать в Германию, придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров.

Дональд Трамп во время своего первого президентского срока неоднократно критиковал Германию за то, что она занимается строительством «Северного потока — 2», выступая при этом против восстановления прежних отношений с Москвой. В том числе, он грозил ввести санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода.

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