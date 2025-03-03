Власти США последние несколько недель ведут в Швейцарии тайные переговоры, посвященные поставкам российского газа в Германию по газопроводу , сообщил немецкий таблоид Bild вечером 2 марта.

По информации издания, чтобы обсудить сделку, в Швейцарию несколько раз приезжал специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. Кто еще участвовал в переговорах, не сообщается.

Bild утверждает, что США и Россия обсуждают соглашение, согласно которому Соединенные Штаты выступят посредником в поставках российского газа в Германию по газопроводу «Северный поток — 2». В соглашении, как предполагается, будут участвовать американские компании, а не правительство США.

При этом, указывает издание, рассматривается вариант, что газопровод отремонтируют и перестроят, чтобы транспортировать зеленый водород из Финляндии в Германию.

Источники Bild в немецких правительственных кругах сообщили, что власти Германии не участвовали в конфиденциальных переговорах и ничего не знают о встречах Ричарда Гренелла в Швейцарии. Сам Гренелл отрицает причастность к переговорам.

По данным Financial Times, бывший управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов готовит перезапуск «Северного потока — 2». Bild утверждает, что среди заинтересованных сторон — американский бизнесмен Стивен Линч, который «имеет хорошие контакты в Москве и Вашингтоне».

Агентство Reuters сообщило в феврале, что, по данным источников, представители России и США уже несколько месяцев ведут тайные переговоры в Швейцарии и обсуждают российско-украинскую войну. Агентство отмечало, что в переговорах участвовали люди, у которых есть дипломатический опыт и опыт работы в сфере безопасности, но это не государственные служащие.

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