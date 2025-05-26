Трамп: Путин сошел с ума, а высказывания Зеленского не приносят пользы Украине

Президент США Дональд Трамп раскритиковал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По словам Трампа, у него всегда «были очень хорошие отношения» с Путиным, но «с ним что-то случилось».

«Он совершенно сошел с ума! Он без всякой необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. По городам Украины без всякой причины запускают ракеты и беспилотники», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Трамп считает, что если Путин захочет захватить всю Украину, то это приведет «к краху России»

В том же посте американский президент заявил, что недоволен высказываниями Зеленского, который «не делает для своей страны ничего хорошего».

«Все, что он говорит, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», — добавил Трамп. О каких именно высказываниях идет речь, президент США не уточнил.

Войска РФ в ночь на 25 мая запустили по территории Украины почти 300 дронов и 70 ракет. Под ударом оказались 13 регионов. Сообщалось о 12 погибших и десятках пострадавших. По данным Reuters, это был крупнейший удар российских беспилотников и ракет по территории Украины с начала полномасштабной войны.

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