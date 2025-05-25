Война Тысяча сто восемьдесят седьмой день. Крупнейший удар российских дронов и ракет по Украине с начала полномасштабной войны. Обмен пленными по формуле «1000 на 1000» завершен

Киев во время российского удара в ночь на 25 мая 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за время войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Крупнейший удар российских дронов и ракет по Украине с начала полномасштабой войны

Войска РФ в ночь на 25 мая запустили по территории Украины почти 300 дронов и 70 ракет. По оценкам агентства Reuters, это крупнейший удар российских беспилотников и ракет по территории Украины с начала полномасштабной войны.

Под ударом, сообщило ГСЧС Украины, оказались 13 регионов: Киев и Киевская область, а также Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская и Полтавская области.

По данным на 17:00 25 мая было известно о 12 погибших и десятках пострадавших. В Житомирской области погибли трое детей из одной семьи — 8-летний Станислав, 12-летняя Тамара и 17-летний Роман Мартынюки жили в городе Коростышев. Их родители, написал в телеграм-канале глава МВД Украины Игорь Клименко, ранены и находятся в больнице, состояние матери врачи оценивают как тяжелое.

Последствия ударов российских дронов и ракет в Киевской области. 25 мая 2025 года Vitalii Nosach / Global Images Ukraine / Getty Images

Один из сгоревших из-за атаки беспилотников автомобилей в Одессе. 25 мая 2025 года Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA Поврежденное в результате удара дронов здание в Киеве. 25 мая 2025 года Danylo Antoniuk / Anadolu / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что войска РФ нанесли «сознательные удары по обычным городам». «Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина. Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Санкции точно помогут», — заявил он.

Минобороны РФ объявило, что целью массированного удара по Украине были предприятия ВПК. В заявлении военного ведомства утверждается, что удар был нанесен «высокоточным оружием» по предприятиям, выпускающим для ВСУ «компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты», а также по «центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи».

Подробнее о массированном ударе по Украине

«Еще одна страшная ночь для Украины» Войска РФ нанесли массированный удар дронами и ракетами по 13 украинским регионам. Погибли не менее 12 человек, более 60 пострадали

Подробнее о массированном ударе по Украине

«Еще одна страшная ночь для Украины» Войска РФ нанесли массированный удар дронами и ракетами по 13 украинским регионам. Погибли не менее 12 человек, более 60 пострадали

Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

25 мая состоялся третий, заключительный этап обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». В его рамках стороны передали по 303 пленных. Договоренность о масштабном обмене была достигнута во время встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле 16 мая. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает «РБК-Украина», заявил, что украинская сторона работает над организацией и проведением следующих операций. «Каждый украинец должен вернуться из российской неволи», — подчеркнул он.

Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" полковник Денис («Редис») Прокопенко, пишет «Украинская правда», обращает внимание на то, что среди переданных Россией 1 000 украинцев нет ни одного защитника «Азовстали» в Мариуполе, что, по его мнению, «выглядит как издевательство». Украинский «24 канал» 19 мая сообщал, что через три года после того, как «Азовсталь» покинули около 1 400 украинских бойцов, в Украину из российского плена удалось вернуть лишь 485 человек.

Писатель Станислав Асеев, в свою очередь, отметил, что в рамках обмена в Украину не вернулись люди, которые, по его данным, находятся в российском плену уже восемь лет. «Список заложников, который я передал президенту Зеленскому еще в январе 2020-го, так и остался списком», — цитирует Асеева «Украинская правда». Большинство людей из этого списка, по его данным, содержатся в колонии строгого режима № 32 в Макеевке. «Если государство забирает гражданских (а оно их забирает), — совершенно недопустимо не учитывать тех, кто сидит дольше всех», — сказал он.

По данным «Украинской правды», в рамках обмена Россия передала тех пленных, которых сочла нужным, украинская сторона на составление списка не влияла.

Российское ТВ сообщило, что вертолет с Путиным оказался в Курской области «в эпицентре крупномасштабной атаки украинских беспилотников»

Телеканал «Россия» показал сюжет, в котором командир дивизии ПВО Юрий Дашкин заявил, что вертолет Владимира Путина во время его поездки в Курскую область оказался «в эпицентре крупномасштабной атаки украинских беспилотников». Путин посетил регион 20 мая, но официально о его визите туда объявили лишь на следующий день. Судя по официальным кадрам из поездки, по Курской области Путин передвигался на автомобиле.

Минобороны РФ регулярно сообщает об украинских дронах, сбитых над Курской областью. В частности утром 25 мая российские военные заявили, что над регионом уничтожили 10 беспилотников. Всего в ночь на 25 мая, объявило российское военное ведомство, было уничтожено 110 дронов над центральной частью России. Днем 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сбиты три беспилотника, направлявшиеся к городу. В аэропортах московского авиаузла Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщает РБК со ссылкой на Росавиацию, из-за дронов в очередной раз ввели ограничения полетов.

Война глазами читателей «Медузы»

Настя (Беларусь). Безумная боль и разочарование. Не могу поверить, что такое возможно. Что можно быть настолько неадекватным, чтобы бесконечно нападать на всех подряд. Дело не в Украине. Были и до этого отгрызанные куски территорий от других стран. Приднестровье, Грузия. Беларусь удалось прибрать к рукам даже без прямого воздействия. И все сошло с рук. Путин понял, что может делать все что угодно, и весь мир молча стерпит. Весь этот шум в газетах и прочее бесполезны. Украина никогда не сможет победить — всего лишь потому, что она гораздо меньше. И деньги не помогут. Нужны люди. Помощь не только деньгами, но и людскими ресурсами. Профессиональные войска. Но их не дадут. А значит, Россия додавит Украину. Просто на это уйдет больше времени. Есть вялая надежда, что Путин скопытится и война остановится. Но это шанс процентов на двадцать.

Поделитесь вашими мыслями о войне

Хроника предыдущего дня войны. 24 мая 2025 года

Война Тысяча сто восемьдесят шестой день. Россия нанесла массированный удар по Украине. В ЕС хотят отключить 20 банков РФ от SWIFT

Хроника предыдущего дня войны. 24 мая 2025 года

Война Тысяча сто восемьдесят шестой день. Россия нанесла массированный удар по Украине. В ЕС хотят отключить 20 банков РФ от SWIFT