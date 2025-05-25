Российское ТВ сообщило, что вертолет с Путиным оказался в Курской области «в эпицентре крупномасштабной атаки украинских беспилотников»

Вертолет Владимира Путина во время его поездки в Курскую область оказался «в эпицентре крупномасштабной атаки украинских беспилотников», заявил в эфире государственного телеканала «Россия» военнослужащий Юрий Дашкин.

«Интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента. Задача была выполнена: атака беспилотников противника была отражена, и все воздушные цели были уничтожены», — заявил Дашкин (здесь и далее цитаты по видео на сайте «Вестей»).

«[Вертолет президента был] фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника», — добавил он.

В телеэфире Дашкин был представлен как командир дивизии ПВО, без уточнения деталей, в том числе звания. По данным из открытых источников, Дашкин в звании генерал-майора занимает пост командира 32-й дивизии ПВО имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина, базирующейся в Ржеве.

Путин посетил Курскую область 20 мая, но официально о его визите туда объявили лишь на следующий день. Как отмечает «Агентство», сообщалось, что по территории региона президент РФ передвигался на автомобиле. В частности, специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников писал: «Когда кортеж президента передвигался по области, в небе были дроны ВСУ — их нельзя не заметить на видеокадрах, которые я видел». Кадры с кортежем Путина в Курской области показывал и Первый канал российского телевидения.

На чем Путин добирался до граничащего с Украиной региона, не уточнялось.

Поездка Путина в Курскую область стала первой с конца апреля, когда Минобороны РФ объявило о полном освобождении региона от украинских военных (хотя на территории России ВСУ, как писала «Медуза», оставались).

В ходе поездки в Курскую область Путин, в числе прочего, встречался с главами муниципалитетов. Глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев заявил на этой встрече, что для безопасности приграничных районов Курской области украинский город Сумы необходимо присоединить к России. Путин в ответ, как пишут российские госагентства, «пошутил»: «Поэтому Александра Евсеевича [Хинштейна] и выбирали [главой Курской области], он тоже так хочет — все побольше».

Минобороны РФ регулярно сообщает о сбитых над Курской областью украинскиз беспилотниках.