Глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что украинский город Сумы необходимо присоединить к российской территории, сообщает РИА Новости.

«Сумы должны быть наши», — заявил Золотарев на совещании президента России с главами муниципалитетов в Курской области. Так он ответил на вопрос Путина о том, на сколько километров нужно отогнать Вооруженные силы Украины от границы. Как пишет ТАСС, Золотарев заявил, что это необходимо для безопасности приграничных районов Курской области.

«Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим», — сказал Золотарев.

Путин в ответ, как пишут российские госагентства, «пошутил»: «Поэтому Александра Евсеевича [Хинштейна] и выбирали [главой Курской области], он тоже так хочет — все побольше».

Владимир Путин 21 мая впервые посетил Курскую область после того, как министерство обороны РФ в конце апреля объявило о том, что российские военные полностью освободили регион. Вооруженные силы Украины находились на территории Курской области, начиная с августа 2024 года. Сейчас ВСУ не контролируют ни одного населенного пункта в Курской области. Боевые действия продолжаются на границе Курской области и Сумской области, ВС РФ продвинулись вглубь Украины и захватили несколько сел.