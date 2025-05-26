Трамп заявил, что недоволен российскими ударами по Украине, и допустил усиление санкций против России

Президент США Дональд Трамп, комментируя массированный российский удар по Украине 25 мая, заявил, что недоволен действиями президента РФ Владимира Путина. Об этом он сказал журналистам в аэропорту Морристауна перед посадкой в самолет, передает Reuters.

«Я не рад тому, что делает Путин. Он убивает много людей. Я не знаю, что, черт возьми, происходит с Путиным. Я знаю его долгое время. Всегда ладил с ним. Но он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это совершенно не нравится. Мы ведем переговоры, а он запускает ракеты по Киеву и другим городам. Мне это совсем не нравится», — сказал Трамп, отметив, что «удивлен» такими действиями.

Он добавил, что «безусловно» рассматривает возможность усиления санкций против России.

19 мая Трамп провел телефонный разговор с Путиным. После него, общаясь с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, американский президент выступил против идеи введения новых санкций «в настоящее время».

В ночь на 25 мая российские войска выпустили по Украине почти 300 дронов и 70 ракет. Под удар попали Киев и 12 областей страны. Погибли 12 человек, десятки пострадали. Зеленский заявил, что молчание США и других стран «только поощряет» Путина и призвал оказать на Россию давление с помощью санкций.

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