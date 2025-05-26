«Путин демонстрирует, насколько он презирает мир» Российские войска каждую ночь наносят массированные удары дронами и ракетами по украинским городам. Фотографии
Россия три ночи подряд атаковала города Украины сотнями беспилотников и десятками ракет. Под удары, по сообщениям украинских властей, попали жилые дома и гражданская инфраструктура. В результате атак погибли не менее 14 человек, десятки пострадали. Массированные атаки российской армии возмутили даже президента США Дональда Трампа. Он заявил, что Владимир Путин «совершенно сошел с ума» и «без всякой необходимости убивает множество людей» в Украине, в том числе мирных жителей. В Кремле высказывание президента США связали с «эмоциональной перегрузкой» на фоне начала переговорного процесса между Россией и Украиной. В Москве удары по Украине назвали ответом на атаки ВСУ по «объектам мирной инфраструктуры» России. В последние несколько дней украинские военные запускают беспилотники по центральной части России. Минобороны РФ в период с 24 по 26 мая (1, 2, 3) сообщило, что при отражении ночных атак силы ПВО сбивают более сотни украинских дронов ежедневно. «Медуза» показывает последствия массированных российских ударов по городам Украины.