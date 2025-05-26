«Путин демонстрирует, насколько он презирает мир» Российские войска каждую ночь наносят массированные удары дронами и ракетами по украинским городам. Фотографии

Россия три ночи подряд атаковала города Украины сотнями беспилотников и десятками ракет. Под удары, по сообщениям украинских властей, попали жилые дома и гражданская инфраструктура. В результате атак не менее 14 человек, десятки пострадали. Массированные атаки российской армии возмутили даже президента США Дональда Трампа. Он заявил, что Владимир Путин «совершенно сошел с ума» и «без всякой необходимости убивает множество людей» в Украине, в том числе мирных жителей. В Кремле высказывание президента США связали с «эмоциональной перегрузкой» на фоне начала переговорного процесса между Россией и Украиной. В Москве удары по Украине назвали ответом на атаки ВСУ по «объектам мирной инфраструктуры» России. В последние несколько дней украинские военные запускают беспилотники по центральной части России. Минобороны РФ в период с 24 по 26 мая (1, 2, 3) сообщило, что при отражении ночных атак силы ПВО сбивают более сотни украинских дронов ежедневно. «Медуза» показывает последствия массированных российских ударов по городам Украины.

Киев и Киевская область

Взрыв и пожар во время атаки 24 мая. Местные власти сообщали, что это была «одна из самых массированных комбинированных атак» на столицу Украины с начала войны Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Спасатели разбирают завалы на одном из балконов многоэтажного жилого дома, поврежденного при атаке 24 мая. Обломки российских беспилотников и ракет, сбитых украинскими военными, упали в нескольких районах города Alex Babenko / AP / Scanpix / LETA

Спасатели оказывают помощь пострадавшему в результате удара 24 мая. Всего в ту ночь, по данным Национальной полиции Украины, пострадали не менее 15 человек Ukrainian State Emergency Service Press Service / AFP / Scanpix / LETA Житель Киева в своей квартире, поврежденной сбитым беспилотником 24 мая. Власти города сообщали, что обломки сбитых дронов и ракет повредили многоэтажные дома, торговый центр, гражданскую инфраструктуру, а также автомобили Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Жители Киева укрываются на станции метро во время российской атаки 25 мая. Фрагменты сбитых дронов повредили дома в Голосеевском, Днепровском и Шевченковском районах. Всего, по данным властей города, пострадали 11 человек Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Киевлянин расчищает свою квартиру после атаки 25 мая. В результате российского удара в тот день по всей стране погибли как минимум 12 человек, десятки пострадали Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA

Жители столицы Украины после российского удара по городу 24 мая Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Пожар в частном доме, разрушенном в селе Мархалевка Киевской области в результате воздушного удара ВС РФ 25 мая Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Последствия российской атаки 25 мая. По данным ГСЧС Украины, всего в Киевской области погибли четыре человека, еще 16 мирных жителей, в том числе трое детей, пострадали Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Коростышев, Житомирская область

Жители города Коростышев разбирают завалы в жилых домах, частично разрушенных при ударе 25 мая. Всего ВС РФ в тот день атаковали дронами и ракетами 13 регионов Украины Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

В одном из пострадавших домов погибли трое детей из одной семьи: восьмилетний Станислав Мартынюк, 12-летняя Тамара Мартынюк и 17-летний Роман Мартынюк. Их родители находятся в больнице с ранениями. Состояние матери врачи оценивали как тяжелое. На фото — руины их дома Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Для Мартынюков организовали сбор средств. На месте гибели детей возник стихийный мемориал: жители Коростышева принесли к разрушенному дому семьи игрушки и цветы. Еще 12 человек в Житомирской области, в том числе один ребенок, пострадали в результате российского удара 25 мая Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Хмельницкая область

В Хмельницкой области российские дроны и ракеты 25 мая разрушили шесть частных жилых домов, более 20 были повреждены. Погибли четыре человека, еще пятеро ранены Ukrainian State Emergency Service / AFP / Scanpix / LETA Ukrainian State Emergency Service / AFP / Scanpix / LETA

Николаев

В Николаеве 25 мая дрон попал в пятиэтажный жилой дом. Под завалами нашли тело погибшего мужчины 1948 года рождения Ukrainian State Emergency Service / Reuters / Scanpix / LETA

Всего в городе пострадали пять человек. Из-под завалов поврежденного дома спасли двух женщин. Одну из них госпитализировали в тяжелом состоянии Ukrainian State Emergency Service / AFP / Scanpix / LETA

Одесская область

По оценкам агентства Reuters, атака 25 мая — крупнейший удар беспилотниками и ракетами по территории Украины с начала полномасштабной войны. В ту ночь ВС РФ запустили по Украине почти 300 дронов и 70 ракет, заявили в ВСУ. На следующий день, 26 мая, в российской атаке были задействованы 355 дронов и девять ракет. На этих фото — последствия ударов по Одессе 25 мая (слева) и Одесскому району 26 мая (справа) Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA Ukrainian State Emergency Service / AFP / Scanpix / LETA

Харьковская область

Пожар на складе частного предприятия в пригороде Харькова после массированной атаки беспилотников 26 мая. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя третью ночь российских атак, заявил , что «только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары» и наращивать их масштаб. «В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на „диалог“ с ним, чем на давление», — добавил Зеленский, призвав ввести дополнительные санкции против РФ Ukrainian State Emergency Service / AFP / Scanpix / LETA

Хроника войны

Война Тысяча сто восемьдесят восьмой день. ВС РФ второй день подряд запускают по Украине по 300 дронов. Западные СМИ пишут, что это не предел

Хроника войны

Война Тысяча сто восемьдесят восьмой день. ВС РФ второй день подряд запускают по Украине по 300 дронов. Западные СМИ пишут, что это не предел