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Беспилотники ВСУ второй день атакуют Москву и соседние регионы В аэропортах задерживают рейсы. В Туле дрон врезался в многоэтажку. Есть перебои с интернетом

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Второй день десятки дронов ВСУ атакуют российские регионы. В Москве были сбиты более 30 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Росавиация ночью закрывала московское небо — в аэропортах застряли сотни пассажиров. В Туле дрон врезался в крышу многоэтажки. В нескольких регионах отключили мобильный интернет. Минобороны РФ заявило об уничтожении более 100 дронов в 11 регионах. Предыдущая рекордная атака дронов ВСУ была в марте 2025 года.
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