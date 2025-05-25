Войска РФ запустили по Украине почти 300 дронов и 70 ракет. Минобороны России сообщило о 110 сбитых украинских беспилотниках

Российские войска в ночь на 25 мая нанесли по территории Украины массированный удар беспилотниками и ракетами, сообщило командование воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, со стороны России было запущено 297 беспилотников типа «Шахед» и дронов-имитаторов разных видов, 55 крылатых ракет, девять баллистических ракет и четыре ракеты Х-59/69 воздушного базирования.

45 ракет и 266 беспилотников были уничтожены или нейтрализованы. Зафиксировано попадание в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, не уточняя данные о пострадавших и разрушениях.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 25 мая над российской территорией были сбиты 110 украинских беспилотников. 16 дронов ВСУ, по словам российских военных, уничтожили над Тульской областью, по 14 дронов было сбито над Брянской и Калужской областями, по 13 дронов — над Московской и Тверской областью. Также украинские беспилотники, заявили в Минобороны РФ, были уничтожен над Белгородской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской и Смоленской областями.

В Туле дрон упал во дворе многоквартирного дома на улице Металлургов, повреждено остекление в трех зданиях, сообщил глава региона Дмитрий Миляев, люди не пострадали. Губернаторы других областей, над которыми были сбиты дроны, также заявили, что жители не пострадали.

Из-за атаки дронов очередной раз вводились ограничения на полеты в аэропортах московского авиаузла и в Калуге.

Войска РФ в ночь на 24 мая ударили по Киеву дронами и ракетами. Власти города сообщали, что это была «одна из самых массированных комбинированных атак» на столицу Украины. Пострадали как минимум 15 человек.

Украинские военные несколько дней запускают по центральной части России, в том числе Московской и Тульской областям десятки беспилотников. Одно из последствий таких ударов — нарушение графика полетов гражданской авиации из-за закрытых из-за атак дронов аэропортов.