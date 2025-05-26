Война Тысяча сто восемьдесят восьмой день. ВС РФ второй день подряд запускают по Украине по 300 дронов. Западные СМИ пишут, что это не предел

Руины дома в Коростышеве Житомирской области, в результате удара по которому погибли трое детей. 25 мая 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Россия бомбит Украину даже яростнее, чем весной 2022 года. Украина отвечает атаками на российские города. Это коснулось вас лично? Пожалуйста, расскажите о своем опыте. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

ВС РФ вновь запустили по Украине почти 300 дронов

Российские военные в ночь на 26 мая вновь нанесли массированный удар дронами по Украине. По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего в атаке были задействованы 355 дронов типа «Шахед» и дронов-имитаторов, а также девять ракет Х-101 воздушного базирования. Вероятно, это самая массированная атака за время войны. Днем ранее Россия запустила по Украине почти 300 дронов (включая дроны-имитаторы) и 70 ракет разных типов. Тогда агентство Reuters сообщало, что это крупнейший удар российских беспилотников и ракет по территории Украины с начала полномасштабной войны.

Под атакой дронов в ночь на 26 мая вновь оказались Киев и Киевская область, Харьков, Одесса и Одесская область, а также Хмельницкая и Днепропетровская области. Власти регионов сообщили о разрушениях, данных о жертвах нет.

Массированный удар по Украине 25 мая

«Еще одна страшная ночь для Украины» Войска РФ нанесли массированный удар дронами и ракетами по 13 украинским регионам. Погибли не менее 12 человек, более 60 пострадали

Массированный удар по Украине 25 мая

«Еще одна страшная ночь для Украины» Войска РФ нанесли массированный удар дронами и ракетами по 13 украинским регионам. Погибли не менее 12 человек, более 60 пострадали

Как отмечает The Economist в опубликованной 26 мая статье, российские военные с начала года используют все больше ракет и дронов для ударов по Украине. Изменились и их типы: войска РФ, отмечает издание, теперь более активно применяют баллистические ракеты, поставленные Северной Кореей, и усовершенствованную версию дронов «Шахед», где используется машинное обучение, позволяющее лучше поражать хорошо защищенные цели. Российский ВПК, пишет The Economist, теперь производит по 300 дронов за три дня, хотя еще недавно для того, чтобы сделать такое количество беспилотников, требовался месяц.

По данным украинской разведки, на которые ссылается издание, Россия планирует довести производство беспилотников разных типов до 500 штук в день и использовать для ударов по Украине до 1000 дронов одновременно. Украинский эксперт Константин Криволап, которого цитирует The Economist, считает, что такие цифры, вероятно, преувеличены. Тем не менее, сказал он, очевидно, что количество дронов в распоряжении российской армии значительно возрастет.

Financial Times также отмечает, что ВС РФ применяют больше ракет и дронов, а также используют модернизированные беспилотники. Чем больше дронов задействовано в атаке, тем больше у них шанс преодолеть ПВО и достичь своих целей, сказали журналистам украинские военные, занимающиеся борьбой с беспилотниками.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, противовоздушная оборона вокруг Киева все еще сбивает около 95% беспилотных летательных аппаратов, но те 5%, которые преодолевают ПВО, наносят серьезный ущерб.

Российских дронов стало не просто больше. У новых беспилотников типа «Шахед» увеличилась высота и скорость полета — их стало сложнее сбивать. Предыдущие версии дронов, напоминает The Economist, успешно уничтожали наземные мобильные группы, оснащенные пулеметами, ракетами и артиллерией малой дальности.

Новые версии дронов, пишет The Economist, успешно обходят эти мобильные группы. Сначала они летят на малой высоте, чтобы избежать обнаружения, а когда приближаются к городам, резко поднимаются на высоту 2000-2500 метров, недоступную для оружия, которое есть у мобильных групп. Для борьбы с дронами Украина вынуждена применять авиацию и беспилотники-перехватчики.

Что касается баллистических ракет, то их Россия, как пишет FT, сейчас производит даже больше, чем применяет. При этом у Украины, отмечает издание, недостаточно систем ПВО Patriot и истребителей F-16 — наиболее эффективных средств для борьбы с баллистическими и крылатыми ракетами.

В апреле Владимир Зеленский говорил, что Украина готова купить у США ПВО Patriot общей стоимостью 15 миллиардов долларов, а европейские союзники готовы выделить на это средства. Однако, отмечает The Economist, четкого ответа от США на это предложение пока не последовало.

Война. Города Украины после российских ударов

«Путин демонстрирует, насколько он презирает мир» Российские войска каждую ночь наносят массированные удары дронами и ракетами по украинским городам. Фотографии

Война. Города Украины после российских ударов

«Путин демонстрирует, насколько он презирает мир» Российские войска каждую ночь наносят массированные удары дронами и ракетами по украинским городам. Фотографии

Война глазами читателей «Медузы»

Антон. Листаю инсту, в 2020-м году опубликовал фото Флеры из фильма с подписью: «Мамы, одевающие на 9 мая в форму детей, вы действительно хотите, чтобы они пошли на войну? Думаете это здорово? Очнитесь, вот как выглядят дети войны!»

У соседки погибли сын и муж, а она гордится этим. При каждом удобном случае напоминает — они погибли, защищая вас. Не очнулись.

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Хроника предыдущего дня войны. 25 мая 2025 года

Война Тысяча сто восемьдесят седьмой день. Крупнейший удар российских дронов и ракет по Украине с начала полномасштабной войны. Обмен пленными по формуле «1000 на 1000» завершен