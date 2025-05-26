Дроны атаковали Елабугу, Ивановскую и Тульскую области. Минобороны РФ отчиталось о более чем 100 сбитых за ночь украинских беспилотниках

Беспилотники в ночь на 26 мая нанесли удары по промышленным предприятиям в Татарстане, Ивановской и Тульской областях, сообщают российские телеграм-каналы.

Так, по данным Mash, Baza и Astra, средства ПВО работали в Елабуге (Татарстан), где, в числе прочего, находятся заводы по сборке дронов.

Также, по данным Astra, беспилотники нанесли удар по Дмитриевскому химическому заводу в Кинешме Ивановской области.

Из Тульской области поступали сообщения о звуках взрывов и работе ПВО, писала Baza и другие телеграм-каналы. В Алексине и частично в Туле в ночь на 26 мая возникли перебои с подачей электричества, сообщил Mash.

Ранее в мае украинские беспилотники дважды атаковали расположенное в Туле НПО «СПЛАВ», занимающееся реактивными системами залпового огня, напоминает Astra.

Минобороны РФ утром 26 мая сначала объявило, что за прошедшую ночь были уничтожены 96 украинских беспилотников, в том числе один дрон над Татарстаном, четыре над Ивановской областью и пять над Тульской. Позднее российское военное ведомство сообщило о еще семи сбитых дронах — пять из них, заявили в Минобороны, сбили над Тульской областью.

На момент написания заметки власти российских регионах не сообщали о последствиях атак беспилотников.

Из-за атаки дронов вновь была временно ограничена работа аэропортов в ряде российских регионов. В том числе, пишет «Коммерсант», временно не принимали и не отправляли рейсы московские аэропорты Домодедово и Жуковский.