В Стамбуле в закрытом режиме прошли российско-украинские переговоры. Они продолжались немногим более часа

Делегации Украины и России провели встречу в Стамбуле в дворце Чираган. Как и в предыдущий раз, делегацию РФ возглавлял советник президента Владимир Мединский, делегацию Украины — министр обороны Рустем Умеров.

В составе украинской делегации, по сравнению с предыдущими переговорами, прошедшими 16 мая, произошли изменения. На этот раз в делегацию не входил начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий. Но к переговорщикам с украинской стороны присоединились замначальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, представитель омбудсмена Верховной Рады Юрий Ковбаса и замначальника юридического управления Генштаба Андрей Фомин, сообщает РБК.

Состав российской делегации не поменялся.

Перед началом непосредственно переговоров выступил глава МИД Турции Хакан Фидан. Отметив, что в ходе первого раунда переговоров РФ и Украины «были сделаны очень важные шаги», Фидан заявил, что во втором раунде будет обсуждаться прекращение огня, обмен пленными и возможность встречи лидеров РФ и Украины. Фидан также выразил надежду на «конкретный прогресс в кратчайшие сроки», сообщает ТАСС.

Сами переговоры проходили в закрытом режиме. На момент обновления материала, участники переговоров никаких заявлений не сделали.

Первая с 2022 года встреча делегаций РФ и Украины состоялась в Стамбуле 16 мая. На ней, в частности, была достигнута договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».

Провести 2 июня второй раунд прямых переговоров в Стамбуле предложила Россия. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва подготовила к переговорам меморандум, который, по его словам, излагает ее позицию «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

Украина не сразу ответила согласием на переговоры, настаивая на том, чтобы Россия передала меморандум заранее. Свой меморандум украинская сторона передала российской делегации до переговоров. Российский меморандум, как ожидается, представят уже на переговорах.

Что известно об украинском меморандуме

Агентство Reuters опубликовало полный текст мирных предложений Украины Киев представит их на переговорах в Стамбуле

Что известно об украинском меморандуме

Агентство Reuters опубликовало полный текст мирных предложений Украины Киев представит их на переговорах в Стамбуле