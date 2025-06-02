В ходе переговоров с Украиной Россия предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам встречи в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, краткосрочное прекращение огня предлагается для того, чтобы собрать тела погибших.

Он заявил, что Россия передаст Украине 6000 тел украинских военных.

«Мы решили несколько практических вопросов. Во-первых, мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6000 замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров. Они хранились у нас. Мы все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили кто они. Прямо, организованно специальными составами на следующей неделе эти тела украинской стороне передадим, чтобы они могли их по-человечески похоронить. Я не знаю, есть ли какие-то в нашу сторону, если у них есть какие-то тела с их стороны, мы тоже примем», — сказал глава российской делегации.

Он подтвердил, что стороны договорились об обмене тяжело ранеными и пленными в возрасте до 25 лет.

Мединский также показал полученный от Киева список украинских детей, которых украинская сторона требует вернуть. В нем 339 фамилий. По его словам, Россия не похищала ни одного ребенка и возвращает детей, если находятся их законные представители. Он добавил, что Украина устроила из темы похищения детей «шоу для сердобольных европейцев».

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продолжалась чуть более часа в закрытом режиме.

О чем сказала украинская сторона Умеров: Россия и Украина договорились об обмене пленными — тяжелоранеными и теми, кому от 18 до 25 лет