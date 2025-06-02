Россия и Украина на переговорах в Стамбуле, которые проходили 2 июня, договорились об обмене тяжелобольными и тяжелоранеными военнопленными, а также пленными в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом рассказал на пресс-конференции глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, его слова приводит «Суспiльне».

По его словам, стороны также договорились об обмене телами погибших в формате «6000 на 6000».

Он подтвердил, что российская сторона передала Киеву свой меморандум об условиях завершения войны. Умеров отметил, что Украина возьмет неделю на изучение документа, а потом определится с дальнейшими шагами.

Министр обороны также заявил, что украинская делегация предложила России провести еще одну встречу — в период с 20 по 30 июня. «Это крайне важно для достижения прогресса в переговорном процессе», — заявил Умеров.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продолжалась чуть более часа в закрытом режиме.

После завершения встречи глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что делегация Украины передала российской стороне на переговорах в Стамбуле список сотен украинских детей, которых она требует вернуть