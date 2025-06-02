Украина передала России список детей, которых она требует вернуть

Делегация Украины передала российской стороне на переговорах в Стамбуле список сотен украинских детей, которых она требует вернуть. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Сегодня во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала российской стороне список украинских детей, которых следует вернуть. Речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях, — написал Ермак в своем телеграм-канале. — Возвращение украинских детей — неотделимая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений. Ждем ответа. Мяч на поле России».

Как утверждает корреспондент The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник, осведомленный с ходом переговоров, глава российской делегации Владимир Мединский в ответ на переданный список украинских детей якобы сказал: «Не устраивайте представление для бездетных европейских старушек».

Источник российского госагентства ТАСС заявил, что в рамках сегодняшних переговоров Москва и Киев «подробно обсудили обмены», о чем позже будет заявлено официально.

В МИД Турции сообщили, что переговоры РФ и Украины завершились «не негативно».

Обновлено. Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле Россия и Украина обменялись через турецкую сторону документами об урегулировании и готовят новый обмен пленными.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продолжалась чуть более часа в закрытом режиме. Как и в прошлый раз, делегацию России возглавлял советник президента Владимир Мединский, делегацию Украины — министр обороны Рустем Умеров.

Первая с 2022 года встреча делегаций России и Украины прошла в Стамбуле 16 мая. На ней, в частности, была достигнута договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».

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