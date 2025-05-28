Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с участием президентов России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает AFP 28 мая.

«Если Путина не устраивает двусторонняя встреча или если все хотят, чтобы она была трехсторонней, я не возражаю. Я готов к любому формату», — сказал Зеленский в комментариях журналистам 27 мая.

Украинский президент добавил, что «готов» к встрече «Трамп — Путин — я».

Обновлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких изменений в позиции Москвы по поводу возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского не произошло. «Такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких», — сказал представитель Кремля на брифинге в среду.

Владимир Путин ранее в мае отверг призыв Владимира Зеленского лично встретиться в Стамбуле в ходе переговоров России и Украины. Вместо этого Путин отправил на переговоры группу чиновников во главе со своим помощником Владимиром Мединским. Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавлял министр обороны Украины Рустем Умеров.

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