Трамп заявил, что готов встретиться с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов при необходимости провести трехстороннюю встречу с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трампа спросили, считает ли он сейчас, что Путин действительно хочет закончить войну. В ответ он рассказал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф «очень жестко» общается с российской стороной. Трамп также пообещал, что через две недели «даст знать», действительно ли Путин хочет закончить войну

«Я не могу вам этого сказать, но я дам вам знать примерно через две недели. Очень скоро мы узнаем, подталкивает ли он [Путин] нас к чему-то — и если да, то мы отреагируем немного по-другому», — сказал президент США, отметив, что он «очень-очень разочарован» тем, что случилось «пару ночей назад, когда людей убивали посреди того, что называется переговорами».

На вопрос, почему лидер США все еще не ввел санкции против России, Трамп ответил, что не хочет сорвать возможное мирное соглашение, добавив, что при необходимости он встретится с Зеленским и Путиным.

Накануне Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с участием Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Ранее в мае отверг призыв Зеленского лично встретиться в Стамбуле в ходе переговоров России и Украины.

В Кремле, комментируя предложение Зеленского о трехсторонней встрече, заявили, что встреча президентов России и Украины «должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям».

Переговоры о завершении российско-украинской войны при посредничестве США идут с февраля, но пока значимого прогресса по этому вопросу добиться не удалось. Киев и Европа обвиняют Москву в затягивании переговоров. США грозились выйти из переговоров и ввести санкции против России, если не будет прогресса.

The Wall Street Journal 26 мая сообщала, что Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России уже до конца текущей недели. По данным Reuters, Путин в обмен на мир, среди прочего, хочет получить от Запада «письменные заверения», что НАТО не будет расширяться на восток.