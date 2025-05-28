Reuters: Путин хочет получить от Запада «письменные заверения», что НАТО не будет расширяться на восток

Владимир Путин для завершения российско-украинской войны хочет получить от ведущих стран Запада «письменные заверения» в том, что НАТО не будет расширяться на восток, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Кремля.

Такое требование России, отмечает агентство, означает официальный отказ от вступления в альянс Украины, Грузии, Молдовы и других стран, ранее входивших в СССР.

По словам собеседников агентства, российская сторона в обмен на мирное соглашение также хочет, чтобы:

Украина «была нейтральной» (Reuters не уточняет, что имеется в виду, вероятно, речь идет о сокращении численности ВСУ — прим. «Медузы»),

некоторые западные санкции были отменены,

на Западе должен быть «решен» вопрос о замороженных российских активах,

в Украине была обеспечена защита русскоязычных.

«Путин готов заключить мир, но не любой ценой», — заявил один из источников Reuters.

Если Путин поймет, что не может достичь мирного соглашения на своих условиях, сказал один из собеседников журналистов, он будет стремиться доказать украинцам и европейцам военными победами, что «мир завтра будет еще более болезненным».

В Кремле считают, что Россия может воевать годами, несмотря на санкции и последствия для российской экономики, добавил он. И если Путин увидит тактическую возможность на поле боя, он будет продвигаться дальше вглубь Украины, предупредил источник.

Другой собеседник сказал, что Путин сейчас менее склонен к компромиссам по территории и придерживается своей публичной позиции о том, что Россия должна контролировать все четыре аннексированные украинские области. «Путин ужесточил свою позицию», — считает он.

Переговоры о завершении российско-украинской войны при посредничестве США идут с февраля, но пока значимого прогресса по этому вопросу добиться не удалось.

Киев и Европа обвиняют Москву в затягивании переговоров, пока российские войска продолжают продвигаться на востоке Украины, отмечает Reuters.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет как можно скорее закончить войну. Вашингтон угрожал выйти из переговоров, если они не дадут результата, а также ввести дополнительные санкции против России.

В последние дни Трамп не раз выражал недовольство Владимиром Путиным. газета The Wall Street Journal 26 мая сообщала, что Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России уже до конца текущей недели.

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