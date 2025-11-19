Россия и США тайно работают над новым планом прекращения войны в Украине, пишет Axios По словам спецпредставителя России Кирилла Дмитриева, в этот раз «российская позиция действительно услышана»

Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф во время встречи в Москве, 11 апреля 2025 года Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Profimedia

Администрация Трампа провела консультации с представителями России и работает над новым планом по прекращению войны в Украине, сообщает Axios со ссылкой на американских и российских чиновников.

План, по данным источников Axios, состоит из 28 пунктов, которые описывают четыре общие категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Что в нем говорится по вопросу территорий на востоке Украины, неясно.

По словам американского чиновника, подготовкой плана руководит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который подробно обсуждал его со специальным представителем российского президента Кириллом Дмитриевым. По словам самого Дмитриева, он провел три дня в обсуждениях с Уиткоффом и другими членами команды Трампа во время своего визита в Майами 24–26 октября. Также Уиткофф, по данным украинского чиновника, обсудил этот план с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым на встрече ранее на этой неделе в Майами.

Детали плана неизвестны. Дмитриев утверждает, что «основной замысел» был в том, чтобы взять принципы, о которых Трамп и Путин договорились на Аляске. По его словам, рамка переговоров «гораздо более широкая — о том, как наконец обеспечить долговременную безопасность в Европе, а не только в Украине». Как сказал Дмитриев, в этот раз «мы чувствуем, что российская позиция действительно услышана».

По словам спецпредставителя российского президента, американская сторона сейчас «объясняет украинцам и европейцам» «выгоды» своего текущего подхода к мирному урегулированию. «И происходит это на фоне того, что Россия действительно добивается дополнительных успехов на поле боя», — добавил он. В чем заключаются «выгоды» и что это за подход, Дмитриев не уточнил.

Вместе с этим, как пишут The Wall Street Journal и Politico, Трамп отправил в Украину высокопоставленную делегацию, которую возглавляет министр армии (это должность внутри Пентагона) США Дэниел Дрисколл. Он должен был встретиться с Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками, а также с ведущими военными и представителями промышленности, рассказали два источника WSJ. Позже Дрисколл также планирует встретиться с российской стороной, но с кем именно и где — не уточняется.

По словам собеседника WSJ, миссия Дрисколла заключается «в возобновлении мирных переговоров от имени Трампа». В администрации президента США заявили, что Дрисколл отправляется в Украину, «чтобы получить представление о фактической ситуации на месте» и представит свои выводы Белому дому. Politico добавляет, что США и Украина работают над сделкой по обмену беспилотными технологиями, и поездка частично призвана поддержать эти усилия.

Сам Владимир Зеленский накануне сообщил, что 19 ноября поедет в Турцию, чтобы «активизировать переговоры». «Готовим активизацию переговоров и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам», — написал он. По данным Reuters, туда же должен был отправиться и Уиткофф, однако источники Axios сказали, что он отложил поездку. Причины этого неизвестны.

Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил, что в Турции также должны были пройти переговоры Уиткоффа и главы офиса президента Украины Андрея Ермака, но они отменены, потому что Уиткофф «мог не знать о скандале, в который он попадет, соглашаясь на эту встречу» — вероятно, имея в виду коррупционный скандал вокруг «Энергоатома».

