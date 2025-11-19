Reuters: США дали понять Зеленскому, что Украина должна пожертвовать территориями ради завершения войны

Представители властей США дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять разработанный Вашингтоном план по прекращению войны с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, рамочное соглашение о прекращении конфликта предполагает, что Украина откажется от части территорий и некоторых видов оружия. Предложения США, говорят собеседники агентства, включают, среди прочего, сокращение численности Вооруженных сил Украины. Все это — требования, которые власти России не раз называли условиями прекращения войны.

Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные пункты разработанного плана, заявили источники.

О том, что обсуждения завершения российско-украинской войны возобновились, накануне сообщили несколько западных изданий. Президент Украины Владимир Зеленский 18 ноября также говорил, что Киев готовит «активизацию переговоров» о завершении войны.

Axios со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа работает над новым планом по прекращению российско-украинской войны. По данным издания, США уже провели консультации с представителями России. Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев заявил журналистам Axios, что в этот раз «мы чувствуем, что российская позиция действительно услышана».

В МИД России заявили, что США не обращались к РФ по официальным каналам по поводу каких-либо соглашений по Украине.

Источники Politico утверждают, что рамочное соглашение о прекращении войны может быть согласовано всеми сторонами к концу ноября — а, возможно, «уже на этой неделе».

Россия и США тайно работают над новым планом прекращения войны в Украине, пишет Axios По словам спецпредставителя России Кирилла Дмитриева, в этот раз «российская позиция действительно услышана»

